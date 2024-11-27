Как оформить налоговый вычет по ДМС?

Максимальная сумма социального вычета за год — 120 000 рублей. Возврат с этой суммы составляет 13%, или 15 600 рублей. Не включаются в 120 000 расходы на обучение детей — для этого есть отдельный лимит в 50 000 рублей в год, а также стоимость дорогостоящего лечения — здесь налог возвращают со всей суммы, ограничений нет.