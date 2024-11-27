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Posted 27 ноября, 08:37

Published 27 ноября, 08:37

Modified 27 ноября, 08:39

Updated 27 ноября, 08:39

Известковый налет уйдет за час — как почистить душевую лейку в ванной

Известковый налет уйдет за час — как почистить душевую лейку в ванной

27 ноября 2024, 08:37
Фото: 1MI. Известковый налет уйдет за час — как почистить душевую лейку в ванной
Не можете избавиться от известкового налета на душевой лейке? Струи воды, как по волшебству, начинают разлетаться в разные стороны, и вас уже не спасает даже генеральная уборка в ванной? Возможно, вам стоит попробовать бюджетный и эффективный метод, который решит сразу несколько проблем.

Иногда известковый налет на душевых леках становится настоящей проблемой. Он не только портит внешний вид, но и может влиять на давление воды, а также на здоровье труб. Что делать, если химические средства не дают результата, а времени на долгую чистку нет?

О своем секрете рассказала Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома». Она использует обычную лимонную кислоту.

Как это работает? Обычная лимонная кислота, растворенная в воде, обладает отличными очищающими свойствами, которые помогут вам быстро справиться с загрязнениями.

Нужные ингредиенты и материалы:

Чтобы привести душевую лейку в порядок, понадобятся всего несколько доступных ингредиентов:

  • Лимонная кислота — 2 столовые ложки.
  • Вода (температура 40-50 градусов) — 4 столовые ложки.
  • Бумажные полотенца — 2-3 штуки.
  • Чистящая щетка — для удаления оставшегося налета.

Стоимость лимонной кислоты в обычном магазине начинается от 30 рублей за упаковку, а бумажные полотенца можно приобрести за 50-100 рублей. Суммарно весь процесс обойдется менее чем в 150 рублей, и этого хватит для регулярного ухода за сантехникой.

Нужные ингредиенты и материалыНужные ингредиенты и материалы
Нужные ингредиенты и материалы. Фото: Изображение Midjourney

Шаг 1: Готовим раствор

Первым делом, нужно взять две столовые ложки лимонной кислоты и добавить к ним воду. Важно, чтобы вода была теплой — около 40-50 градусов, это улучшит растворение кислоты. Кристаллики быстро растворяются, образуя кисломолочный раствор. Для более насыщенной смеси можно добавить еще немного воды, чтобы сделать раствор немного более концентрированным.

Шаг 2: Подготовка бумаги для очистки

Берем два бумажных полотенца и аккуратно смачиваем их в приготовленном растворе. Полотенца не нужно полностью намокать, достаточно, чтобы они хорошо пропитались раствором. Главное — тщательно отжать лишнюю жидкость, чтобы она не стекала с лейки. Затем аккуратно обворачиваем душевую лейку этим полотенцем, делая это максимально плотно. Оставьте полотенца на 30-40 минут, чтобы лимонная кислота могла растворить известковый налет.

— Этот способ не только помогает избавиться от налета, но и позволяет сократить время на чистку сантехники без химикатов, — отметила блогер.
чистим лейкучистим лейку
чистим лейку. Фото: 1MI

Шаг 3: Укладываем второе полотенце

Если хотите, можно повторить тот же процесс и с другим полотенцем. Это поможет обработать каждый участок душевой лейки. Благодаря длительному контакту лимонной кислоты с налетом, загрязнения постепенно растворяются и становятся легче удаляемыми.

Шаг 4: Ожидаем нужное время

Через 1 час после того, как лейка будет покрыта раствором, аккуратно снимаем полотенца. Теперь самое время перейти к основной части — чистке. Используйте чистящую щетку, чтобы аккуратно удалить остатки налета. Щетку можно выбрать с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность.

Важно помнить, что налет может быть трудным для удаления, если его не обрабатывать длительное время. Если это так, не пугайтесь: повторите процедуру с полотенцами и раствором лимонной кислоты, оставив их на пару часов.

Шаг 5: Финальная промывка

После того как все загрязнения удалены, достаточно промыть лейку прохладной водой. Это поможет полностью смыть остатки кислоты и налета.

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