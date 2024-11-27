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Posted 27 ноября, 08:47

Published 27 ноября, 08:47

Modified 27 ноября, 08:55

Updated 27 ноября, 08:55

ГК «Садовое кольцо» завершила стилобат в двух домах первой очереди ЖК Urman City

ГК «Садовое кольцо» завершила стилобат в двух домах первой очереди ЖК Urman City

27 ноября 2024, 08:47
Фото: ГК «Садовое кольцо».
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В третьем корпусе жилого комплекса бизнес-класса Urman City в Октябрьском районе Уфы девелопер также закончил фундаментные работы. Строительная готовность стилобата здесь составляет 45%.

Кроме того, в первом корпусе завершен монолит стен до уровня третьего этажа. Подходит к завершению устройство плиты перекрытия третьего этажа. Во втором корпусе стены третьего этажа готовы на 70%. Также полностью готовы фундамент и стилобат одного из двух запланированных паркингов первой очереди строительства. Готовность фундамента другого паркинга составляет 70%, стилобат возведен на 50%.

— Urman City — это третий по счету проект ГК «Садовое кольцо», реализуемый в столице региона. Сегодня его можно назвать нашим флагманом — в этом году комплекс получил международное признание в Дубае и был назван «Лучшим жилым комплексом Уфы». Победу ему обеспечили элегантная архитектура, уникальные виды, эксклюзивные планировочные решения, ландшафтный двор-парк и высокие стандарты строительства, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
Фото: ГК «Садовое кольцо»

Urman City задуман как идеальное место для жизни в гармонии с природой и городом. Из окон открываются виды на реку и лес, при этом до крупного ТРЦ и главной автоартерии Уфы можно дойти пешком. В проекте предусмотрены эксклюзивные планировочные решения: лоты с террасами, патио, окнами в ванной и настоящими каминами. Входные группы жилых корпусов оформлены акцентными элементами благоустройства и ландшафтно-рельефными композициями. Представительская входная группа комплекса выполнена в стиле «эколофт», а закрытая территория с собственной дорогой, идущей через лес, отгораживает дома от городского шума и суеты. В 10 минутах езды от Urman City находится «Кашкадан» — большой современный парк на берегу одноименного озера.

Окончание строительства домов первой очереди ЖК Urman City запланировано на II квартал 2026 года.

Проектная декларация застройщика опубликована на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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