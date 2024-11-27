ГК «Садовое кольцо» завершила стилобат в двух домах первой очереди ЖК Urman City

Urman City задуман как идеальное место для жизни в гармонии с природой и городом. Из окон открываются виды на реку и лес, при этом до крупного ТРЦ и главной автоартерии Уфы можно дойти пешком. В проекте предусмотрены эксклюзивные планировочные решения: лоты с террасами, патио, окнами в ванной и настоящими каминами. Входные группы жилых корпусов оформлены акцентными элементами благоустройства и ландшафтно-рельефными композициями. Представительская входная группа комплекса выполнена в стиле «эколофт», а закрытая территория с собственной дорогой, идущей через лес, отгораживает дома от городского шума и суеты. В 10 минутах езды от Urman City находится «Кашкадан» — большой современный парк на берегу одноименного озера.