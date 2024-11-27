ФОМС: В 2025 году более 100 млн застрахованных смогут бесплатно проверить здоровье

Posted 27 ноября, 15:15
Published 27 ноября, 15:15
Modified 27 ноября, 15:15
Updated 27 ноября, 15:15
Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, среди выступающих были председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, глава ФОМС Илья Баланин и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.
Как информирует ria.ru, Илья Баланин отметил, что средства обязательного медицинского страхования позволят более чем 100 миллионам граждан пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в следующем году, что обеспечит своевременное выявление заболеваний. Более 27 миллионов людей смогут получать стационарную помощь, при этом будет гарантировано необходимое количество посещений врачей, которые будут оплачены за счет средств ОМС. Наряду с этим больше 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями смогут находиться под наблюдением врачей.
Как пояснили в Совета Федерации, ожидаемый совокупный доход бюджета фонда на 2025 год составит 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше, чем в 2024 году. На 2026 год предполагаемые доходы фонда планируются в размере 4,77 триллиона рублей, а на 2027 год — 5,16 триллиона рублей. Эти доходы формируются за счет страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств из федерального бюджета.
Что касается расходов бюджета фонда на 2025 год, то он прогнозируется на уровне 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — 4,83 триллиона рублей, а на 2027 год — 5,16 триллиона рублей.
Согласно прогнозам, дефицит бюджета ФОМС в 2025 году составит 136,6 миллиарда рублей, а в 2026 и 2027 годах — 55,4 миллиарда рублей и 0,8 миллиарда рублей соответственно. Финансирование дефицита будет происходить за счет неиспользованных остатков бюджета фонда.
Расходы бюджета ФОМС направляются на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».