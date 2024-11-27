ФОМС: В 2025 году более 100 млн застрахованных смогут бесплатно проверить здоровье

Как информирует ria.ru, Илья Баланин отметил, что средства обязательного медицинского страхования позволят более чем 100 миллионам граждан пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в следующем году, что обеспечит своевременное выявление заболеваний. Более 27 миллионов людей смогут получать стационарную помощь, при этом будет гарантировано необходимое количество посещений врачей, которые будут оплачены за счет средств ОМС. Наряду с этим больше 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями смогут находиться под наблюдением врачей.