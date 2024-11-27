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Posted 27 ноября, 08:03

Published 27 ноября, 08:03

Modified 27 ноября, 08:05

Updated 27 ноября, 08:05

Эти средства защитят обувь, даже если дождь на улице льет без остановки

Эти средства защитят обувь, даже если дождь на улице льет без остановки

27 ноября 2024, 08:03
Ваши ботинки промокли в осеннюю слякоть, и теперь вы ищете способ, как защитить обувь от дождя? Проблема кажется вечной, но на самом деле решения давно известны. Расскажем, какие пропитки выбрать, как ухаживать за разными материалами и продлить жизнь своей любимой паре даже в самую дождливую осень.

Осень — испытание для любой обуви. Дождь, грязь и переменчивая погода разрушают материалы, делают их менее прочными и портят внешний вид. Но на помощь приходят современные пропитки — средства, которые создают на поверхности обуви водоотталкивающий слой. Важно понимать, что успех зависит от правильного выбора пропитки, ведь не каждое средство подойдет для гладкой кожи, нубука или текстиля.

— Осенние дожди — это не приговор для обуви. С современными пропитками даже городские ботинки можно превратить в защиту от непогоды, нужно только правильно подойти к их выбору и использованию, — объясняет Андрей Корчагин, ведущий и эксперт канала «Спорт-марафон».

Выбираем пропитку: что подойдет именно вам?

На рынке представлено три основных типа пропиток, и у каждого свои плюсы и минусы.

Пропитки на водной основе

Это самые простые в использовании средства, идеально подходящие для повседневной обуви. Их наносят спреем или с помощью губки, и уже через 20-30 минут ботинки готовы к прогулке. Такие пропитки, например, Siberian Nano Suede Protect, не меняют цвет обуви, безопасны для мембранных материалов и позволяют воздуху свободно циркулировать.

Однако есть нюанс: защитный слой смывается при чистке, поэтому средство придется обновлять после каждой мойки.

  • Стоимость: от 500 рублей за флакон 250 мл.
Выбираем пропитку: что подойдет именно вам?Выбираем пропитку: что подойдет именно вам?
Выбираем пропитку: что подойдет именно вам?. Фото: Изображение Midjourney

Пропитки на основе фторкарбоновых смол

Если нужна защита на долгий срок, выбирайте этот тип пропиток, например, Collonil Carbon Pro. Она проникает глубоко в материал, защищая обувь от дождя, грязи и даже снега. Отлично подойдет для походной или городской обуви, но наносить средство сложнее: нужна чистая и сухая поверхность, а обработку лучше проводить на балконе или в проветриваемом помещении.

Преимущество в том, что защита сохраняется даже после чистки, и обувь можно обрабатывать реже.

  • Стоимость: от 800 рублей за баллон 300 мл.

Силиконовые пропитки

Водостойкие спреи на основе парафина долгое время оставались популярным выбором для защиты резиновой обуви от влаги. Эти средства образуют на поверхности обуви плотный защитный слой, который эффективно предотвращает проникновение воды. Благодаря своей простоте в применении и доступности, парафиновые спреи продолжают использоваться многими людьми.

Тем не менее, стоит учитывать, что парафиновые водостойкие средства не подходят для использования на других типах материалов, таких как кожа или текстиль. Они могут заблокировать поры этих материалов, что приведет к ухудшению их дышащих свойств и, как следствие, к накоплению влаги и неприятным запахам внутри обуви.

  • Стоимость: около 400 рублей за флакон.
Пропитки на основе фторкарбоновых смолПропитки на основе фторкарбоновых смол
Пропитки на основе фторкарбоновых смол. Фото: Изображение Midjourney

Уход за разными материалами: как сохранить обувь надолго?

Пропитка — это половина дела. Важно правильно ухаживать за обувью, ведь загрязнения и неправильная сушка могут свести на нет все усилия.

Гладкая кожа

Это классика, требующая деликатного подхода. Сначала уберите грязь мягкой щеткой и протрите обувь влажной тканью. Сушить ботинки нужно в тени, вдали от батарей. Для защиты используйте крема на основе воска, такие как Collonil Nilfet или Helminkol Natural Active Wax.

Крем нужно наносить круговыми движениями, дать впитаться несколько часов, а затем отполировать обувь щеткой. Такие средства не только защищают кожу, но и возвращают ей эластичность.

Уход за разными материалами: как сохранить обувь надолго?Уход за разными материалами: как сохранить обувь надолго?
Уход за разными материалами: как сохранить обувь надолго?. Фото: Изображение Midjourney

Нубук и замша

Эти материалы красивы, но требуют больше внимания. После чистки дайте обуви высохнуть и нанесите пропитку на основе фторкарбоновых полимеров. Это сохранит текстуру и обеспечит защиту на несколько недель.

Чтобы замша выглядела как новая, после обработки пропиткой поднимите ворс щеткой. Это вернет материалу первоначальный вид и сохранит защиту, — советует эксперт.

Текстиль

Легкие кроссовки и ботинки из ткани чистятся быстрее всего. Для удаления грязи можно использовать мягкие моющие средства, например, Siberian Nano Wash. После сушки обработайте текстиль пропиткой на водной основе, чтобы обувь дольше оставалась чистой.

Советы на каждый день

  • Чистите обувь после каждой прогулки. Грязь разрушает защитный слой и материал.
  • Используйте средства для конкретного материала. Неподходящая пропитка может испортить текстуру или цвет.
  • Не сушите обувь у батарей — это деформирует материал.

Осень не прощает ошибок в уходе за обувью, но с правильными средствами и регулярной чисткой ваши ботинки останутся сухими и прослужат вам не один сезон.

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#Ольга Харина#Зима#Осень#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты#Обувь#Чистота
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