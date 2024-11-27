Эти средства защитят обувь, даже если дождь на улице льет без остановки

Тем не менее, стоит учитывать, что парафиновые водостойкие средства не подходят для использования на других типах материалов, таких как кожа или текстиль. Они могут заблокировать поры этих материалов, что приведет к ухудшению их дышащих свойств и, как следствие, к накоплению влаги и неприятным запахам внутри обуви.