Эти средства защитят обувь, даже если дождь на улице льет без остановки

Posted 27 ноября, 08:03
Published 27 ноября, 08:03
Modified 27 ноября, 08:05
Updated 27 ноября, 08:05
Осень — испытание для любой обуви. Дождь, грязь и переменчивая погода разрушают материалы, делают их менее прочными и портят внешний вид. Но на помощь приходят современные пропитки — средства, которые создают на поверхности обуви водоотталкивающий слой. Важно понимать, что успех зависит от правильного выбора пропитки, ведь не каждое средство подойдет для гладкой кожи, нубука или текстиля.
— Осенние дожди — это не приговор для обуви. С современными пропитками даже городские ботинки можно превратить в защиту от непогоды, нужно только правильно подойти к их выбору и использованию, — объясняет Андрей Корчагин, ведущий и эксперт канала «Спорт-марафон».
На рынке представлено три основных типа пропиток, и у каждого свои плюсы и минусы.
Это самые простые в использовании средства, идеально подходящие для повседневной обуви. Их наносят спреем или с помощью губки, и уже через 20-30 минут ботинки готовы к прогулке. Такие пропитки, например, Siberian Nano Suede Protect, не меняют цвет обуви, безопасны для мембранных материалов и позволяют воздуху свободно циркулировать.
Однако есть нюанс: защитный слой смывается при чистке, поэтому средство придется обновлять после каждой мойки.
Если нужна защита на долгий срок, выбирайте этот тип пропиток, например, Collonil Carbon Pro. Она проникает глубоко в материал, защищая обувь от дождя, грязи и даже снега. Отлично подойдет для походной или городской обуви, но наносить средство сложнее: нужна чистая и сухая поверхность, а обработку лучше проводить на балконе или в проветриваемом помещении.
Преимущество в том, что защита сохраняется даже после чистки, и обувь можно обрабатывать реже.
Водостойкие спреи на основе парафина долгое время оставались популярным выбором для защиты резиновой обуви от влаги. Эти средства образуют на поверхности обуви плотный защитный слой, который эффективно предотвращает проникновение воды. Благодаря своей простоте в применении и доступности, парафиновые спреи продолжают использоваться многими людьми.
Тем не менее, стоит учитывать, что парафиновые водостойкие средства не подходят для использования на других типах материалов, таких как кожа или текстиль. Они могут заблокировать поры этих материалов, что приведет к ухудшению их дышащих свойств и, как следствие, к накоплению влаги и неприятным запахам внутри обуви.
Пропитка — это половина дела. Важно правильно ухаживать за обувью, ведь загрязнения и неправильная сушка могут свести на нет все усилия.
Это классика, требующая деликатного подхода. Сначала уберите грязь мягкой щеткой и протрите обувь влажной тканью. Сушить ботинки нужно в тени, вдали от батарей. Для защиты используйте крема на основе воска, такие как Collonil Nilfet или Helminkol Natural Active Wax.
Крем нужно наносить круговыми движениями, дать впитаться несколько часов, а затем отполировать обувь щеткой. Такие средства не только защищают кожу, но и возвращают ей эластичность.
Эти материалы красивы, но требуют больше внимания. После чистки дайте обуви высохнуть и нанесите пропитку на основе фторкарбоновых полимеров. Это сохранит текстуру и обеспечит защиту на несколько недель.
Чтобы замша выглядела как новая, после обработки пропиткой поднимите ворс щеткой. Это вернет материалу первоначальный вид и сохранит защиту, — советует эксперт.
Легкие кроссовки и ботинки из ткани чистятся быстрее всего. Для удаления грязи можно использовать мягкие моющие средства, например, Siberian Nano Wash. После сушки обработайте текстиль пропиткой на водной основе, чтобы обувь дольше оставалась чистой.
Осень не прощает ошибок в уходе за обувью, но с правильными средствами и регулярной чисткой ваши ботинки останутся сухими и прослужат вам не один сезон.
Ранее эксперты рассказали о грелках, которые спасут даже в самых экстремальных условиях.