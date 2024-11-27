mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 09:08

Published 27 ноября, 09:08

Modified 27 ноября, 09:59

Updated 27 ноября, 09:59

Часть Уфы отключили от водоснабжения

Дети и больные в Уфе остались без воды

27 ноября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney.

Часть Уфы отключили от водоснабжения

«Уфаводоканал» отключил воду на улице Чкалова: без водоснабжения остались жилые дома, детсад, школа и поликлиники, сообщили в учреждении в среду, 27 ноября.

В 11:00 в среду, 27 ноября, улицу Чкалова в Уфе отключили от водоснабжения. Ограничения снимут в 10:00 в четверг, 28 ноября. Воду пришлось отключить для замены задвижки в трубопроводе и обследования коммунальной сети на Чкалова-Союзной.

Из-за ремонта без воды остались сразу 94 жилых дома, два центральных тепловых пункта, три поликлиники, школа-интернат спортпрофиля № 5, детская школа искусств, детский садик «Baby Land», а также еще 15 коммерческих организаций.

Ранее Mkset сообщал о скандале с счетами на услуги ЖКХ, когда квитанции начали приходить умершим жителям Башкирии.

В Башкирии переплачивают треть за капремонт
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло, доступное не каждому: тарифы на отопление повысили в УфеТарифы ЖКХ Башкирии могут поднять на 17%Коммунальные мошенники обирают пенсионеров Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#ЖКХ#Отключение воды#ЖКХ Уфы#Детский сад#Новости Башкирии#Новости Уфы#Отключение#Трубопровод#Вода#Школа-интернат#Поликлиника#Отключение водоснабжения#Услуги ЖКХ#Министерство ЖКХ Башкирии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика