Дети и больные в Уфе остались без воды

Posted 27 ноября, 09:08
Published 27 ноября, 09:08
Modified 27 ноября, 09:59
Updated 27 ноября, 09:59
В 11:00 в среду, 27 ноября, улицу Чкалова в Уфе отключили от водоснабжения. Ограничения снимут в 10:00 в четверг, 28 ноября. Воду пришлось отключить для замены задвижки в трубопроводе и обследования коммунальной сети на Чкалова-Союзной.
Из-за ремонта без воды остались сразу 94 жилых дома, два центральных тепловых пункта, три поликлиники, школа-интернат спортпрофиля № 5, детская школа искусств, детский садик «Baby Land», а также еще 15 коммерческих организаций.
Ранее Mkset сообщал о скандале с счетами на услуги ЖКХ, когда квитанции начали приходить умершим жителям Башкирии.