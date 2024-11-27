Дети и больные в Уфе остались без воды

В 11:00 в среду, 27 ноября, улицу Чкалова в Уфе отключили от водоснабжения. Ограничения снимут в 10:00 в четверг, 28 ноября. Воду пришлось отключить для замены задвижки в трубопроводе и обследования коммунальной сети на Чкалова-Союзной.