mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 06:38

Published 27 ноября, 06:38

Modified 27 ноября, 09:03

Updated 27 ноября, 09:03

Блюда на Новый 2025 год

Блюда на Новый 2025 год

27 ноября 2024, 06:38
Фото: 1MI.
Что приготовить на новогодний стол и как не обидеть символ праздника — Зеленую деревянную змею? Корреспондент Mkset разобралась в тонкостях меню и составила наиболее подходящие блюда.

2025 год по китайскому календарю станет годом Зеленой деревянной змеи. И хотя сами китайцы его отпразднуют лишь 29 января, многие россияне накрывают новогодний стол, пытаясь ублажить животное будущего года. В восточных странах репутация змеи намного лучше. Она считается воплощением мудрости и изящества. «Дорогая, вы настоящая змея» — это комплимент женщине в Китае.

Сервировка новогоднего стола

Вкусные и аппетитные блюда — это еще не все! Для того чтобы ваш стол выглядел по-настоящему празднично, следует позаботиться и о красивой сервировке.

Змея ценит роскошь и красоту. Поэтому сервировка новогоднего стола должна быть соответствующей. Зеленая скатерть с золотыми принтами. Фужеры, тарелки, блюдо с изображением змеи. Изящные статуэтки, подсвечники в виде символа года. Хотя и обычные традиционные украшения будут хороши.

Сервировка новогоднего столаСервировка новогоднего стола
Как сервировать Новогодний стол в год ЗмеиКак сервировать Новогодний стол в год Змеи
Как сервировать новогодний столКак сервировать новогодний стол
Посуда для сервировки новогоднего столаПосуда для сервировки новогоднего стола
Сервировка новогоднего стола. Фото: ozon.ru

Что должно быть на новогоднем столе в год Змеи

Традиционные новогодние блюда: оливье, сельдь под шубой, холодец, запеченная птица. Что добавить к ним, чтобы задобрить символ года? Новогодний стол 2025 года должен быть изобильным. На нем должны присутствовать зелень, овощи и мясо. Ведь змея — хищница. Блюда желательно подавать порционно для каждого гостя.

Эта закуска была на каждый Новый год в СССР — удивите гостей винтажным блюдом
Узнать подробнее

Рецепты закусок на новогодний стол

Отличная идея — канапе. Крошечные бутерброды, нанизанные на деревянные шпажки. Их удобно подавать до начала торжества. Как закуску с аперитивом. Канапе можно сделать из любых сочетающихся между собой продуктов. В одном мини бутерброде не следует сочетать более 4 разных продуктов, иначе вкус потеряется. Начинка должна держать форму и не разваливаться. Хлеб для канапе лучше поджарить на сухой сковородке или в тостере. Лучше сделать несколько видов: с мясом, морепродуктом, овощной.

Какие закуски приготовить на Новый годКакие закуски приготовить на Новый год
Какие закуски приготовить на Новый год. Фото: 1MI

Самые популярные канапе.

Фруктовое — сыр, грецкий орех, виноград.

Рыбное — охлажденная малосольная рыба, хлеб, сливочное масло, свежий огурец. Или креветка, авокадо, огурец.

Мясное — копченая грудинка, ржаной хлеб, горчица, красный лук.

Горячие блюда на новогодний стол

Отбивные из индейки с ананасом

Блюдо получается по-праздничному нарядным, вкусным и подходит для адептов здорового питания.

1 кг филе индейки нужно разрезать на порционные куски и отбить. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить индейку в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху положить натертый сыр, смешанный небольшим количеством нежирной сметаны. На каждую порцию — кружок ананаса. Запекать в духовке 180°C 30-40 минут.

Жареная красная рыба с соусом из шампанского

Блюдо готовится просто и быстро. А соус делает его по настоящему новогодним.

Филе рыбы разрезать на порционные куски. На смазанную сливочным маслом сковородку выложить рыбу, поставить на средний огонь. Влить 120 мл горячего шампанского. Посолить, поперчить. Готовить 8-10 минут. После чего рыбу выложить и накрыть фольгой.

Тем временем обжарить среднюю луковицу на сливочном масле, добавить 20 г муки, шампанское, оставшееся после тушения рыбы, 200 мл сливок, соль, перец.

Подавать рыбу с соусом и красной икрой.

Утиные грудки, запечённые в духовке с апельсином и имбирем

Грудки замариновать. Желательно не менее 12-ти часов. Для маринада смешать свежевыжатый сок апельсина, имбирь, соевый соус, соль, перец. Запекать в духовке при температуре 180°C 30 минут. При подаче выложить на тарелку с утиной грудкой тонко нарезанные дольки апельсина.

Десерт на новогодний стол

Легко и просто приготовить сладкие тарталетки. «Тарталетка» переводится с французского как небольшой торт. Отличный десерт в новогоднее меню.

Начинка не должна быть слишком жидкой, чтобы корзинка не размокла. Выкладывать ее лучше перед самой подачей.

Отлично подойдет начинка из сливочного сырного крема маскарпоне и свежие ягоды сверху. Малина, клубника, ежевика, веточка мяты, присыпанные, словно снегом, сахарной пудрой.

Корзиночки для тарталеток можно сделать самим или купить готовые в магазине.

Меню на новогодний столМеню на новогодний стол
новогодний стол на 2025 годновогодний стол на 2025 год
Лучший рецепт на Новый годЛучший рецепт на Новый год
Новогодний стол менюНовогодний стол меню
Меню на новогодний стол. Фото: kuper.ru

Для крема потребуется: сахарная пудра — 50 г, сливки 30% — 125 мл, сыр маскарпоне — 100 г.

Для теста: мука — 160 г, сливочное масло -110 г, ванилин по вкусу, сахарная пудра 30 гр, соль на кончике ножа.

Десерты на Новый годДесерты на Новый год
Десерты на Новый год. Фото: 1MI

Напитки на Новый год

Животрепещущий вопрос при обсуждении новогоднего меню: какие напитки подать к новогоднему столу? Очевидный ответ — шампанское. Чтобы милая деревянная змейка не стала зеленым змием в новогоднюю ночь предлагаем рецепт новогоднего чая.

Напитки на Новый годНапитки на Новый год
Напитки на Новый год

Чай с облепихой и апельсином. Согревающий чайный напиток наполнит дом ароматом. Черный чай, ягоды облепихи, мякоть апельсина, растертая с сахаром и цедрой в ступке. Такой чай должен настояться вместе с фруктами и цедрой. Заваривать его нужно заранее, но результат будет того стоить.

Чтобы не было на новогоднем столе главное — это улыбки наших родных и близких людей, которые и создают праздник. До Нового года еще есть время, чтобы успеть подготовиться и порадовать всех своей искренней заботой и теплом в самую волшебную ночь в году.

Блюда на новый год рецептыБлюда на новый год рецепты
Блюда на новый год рецепты. Фото: 1MI
Читайте также:
Новый год в Уфе: полная афиша праздника
#Светлана Мирсаева#Уфа#Башкортостан#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Празднование#Дом и сад#Меню#Рецепты на год Змеи#Меню на Новый год#Закуски на Новый год#Десерты на Новый год#Горячее на Новый год#Год Зеленой деревянной змеи#Как встречать
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика