Блюда на Новый 2025 год

Отличная идея — канапе. Крошечные бутерброды, нанизанные на деревянные шпажки. Их удобно подавать до начала торжества. Как закуску с аперитивом. Канапе можно сделать из любых сочетающихся между собой продуктов. В одном мини бутерброде не следует сочетать более 4 разных продуктов, иначе вкус потеряется. Начинка должна держать форму и не разваливаться. Хлеб для канапе лучше поджарить на сухой сковородке или в тостере. Лучше сделать несколько видов: с мясом, морепродуктом, овощной.