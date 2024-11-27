Блюда на Новый 2025 год

Posted 27 ноября, 06:38
Published 27 ноября, 06:38
Modified 27 ноября, 09:03
Updated 27 ноября, 09:03
2025 год по китайскому календарю станет годом Зеленой деревянной змеи. И хотя сами китайцы его отпразднуют лишь 29 января, многие россияне накрывают новогодний стол, пытаясь ублажить животное будущего года. В восточных странах репутация змеи намного лучше. Она считается воплощением мудрости и изящества. «Дорогая, вы настоящая змея» — это комплимент женщине в Китае.
Вкусные и аппетитные блюда — это еще не все! Для того чтобы ваш стол выглядел по-настоящему празднично, следует позаботиться и о красивой сервировке.
Змея ценит роскошь и красоту. Поэтому сервировка новогоднего стола должна быть соответствующей. Зеленая скатерть с золотыми принтами. Фужеры, тарелки, блюдо с изображением змеи. Изящные статуэтки, подсвечники в виде символа года. Хотя и обычные традиционные украшения будут хороши.
Традиционные новогодние блюда: оливье, сельдь под шубой, холодец, запеченная птица. Что добавить к ним, чтобы задобрить символ года? Новогодний стол 2025 года должен быть изобильным. На нем должны присутствовать зелень, овощи и мясо. Ведь змея — хищница. Блюда желательно подавать порционно для каждого гостя.
Отличная идея — канапе. Крошечные бутерброды, нанизанные на деревянные шпажки. Их удобно подавать до начала торжества. Как закуску с аперитивом. Канапе можно сделать из любых сочетающихся между собой продуктов. В одном мини бутерброде не следует сочетать более 4 разных продуктов, иначе вкус потеряется. Начинка должна держать форму и не разваливаться. Хлеб для канапе лучше поджарить на сухой сковородке или в тостере. Лучше сделать несколько видов: с мясом, морепродуктом, овощной.
Самые популярные канапе.
Фруктовое — сыр, грецкий орех, виноград.
Рыбное — охлажденная малосольная рыба, хлеб, сливочное масло, свежий огурец. Или креветка, авокадо, огурец.
Мясное — копченая грудинка, ржаной хлеб, горчица, красный лук.
Блюдо получается по-праздничному нарядным, вкусным и подходит для адептов здорового питания.
1 кг филе индейки нужно разрезать на порционные куски и отбить. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить индейку в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху положить натертый сыр, смешанный небольшим количеством нежирной сметаны. На каждую порцию — кружок ананаса. Запекать в духовке 180°C 30-40 минут.
Блюдо готовится просто и быстро. А соус делает его по настоящему новогодним.
Филе рыбы разрезать на порционные куски. На смазанную сливочным маслом сковородку выложить рыбу, поставить на средний огонь. Влить 120 мл горячего шампанского. Посолить, поперчить. Готовить 8-10 минут. После чего рыбу выложить и накрыть фольгой.
Тем временем обжарить среднюю луковицу на сливочном масле, добавить 20 г муки, шампанское, оставшееся после тушения рыбы, 200 мл сливок, соль, перец.
Подавать рыбу с соусом и красной икрой.
Грудки замариновать. Желательно не менее 12-ти часов. Для маринада смешать свежевыжатый сок апельсина, имбирь, соевый соус, соль, перец. Запекать в духовке при температуре 180°C 30 минут. При подаче выложить на тарелку с утиной грудкой тонко нарезанные дольки апельсина.
Легко и просто приготовить сладкие тарталетки. «Тарталетка» переводится с французского как небольшой торт. Отличный десерт в новогоднее меню.
Начинка не должна быть слишком жидкой, чтобы корзинка не размокла. Выкладывать ее лучше перед самой подачей.
Отлично подойдет начинка из сливочного сырного крема маскарпоне и свежие ягоды сверху. Малина, клубника, ежевика, веточка мяты, присыпанные, словно снегом, сахарной пудрой.
Корзиночки для тарталеток можно сделать самим или купить готовые в магазине.
Для крема потребуется: сахарная пудра — 50 г, сливки 30% — 125 мл, сыр маскарпоне — 100 г.
Для теста: мука — 160 г, сливочное масло -110 г, ванилин по вкусу, сахарная пудра 30 гр, соль на кончике ножа.
Животрепещущий вопрос при обсуждении новогоднего меню: какие напитки подать к новогоднему столу? Очевидный ответ — шампанское. Чтобы милая деревянная змейка не стала зеленым змием в новогоднюю ночь предлагаем рецепт новогоднего чая.
Чай с облепихой и апельсином. Согревающий чайный напиток наполнит дом ароматом. Черный чай, ягоды облепихи, мякоть апельсина, растертая с сахаром и цедрой в ступке. Такой чай должен настояться вместе с фруктами и цедрой. Заваривать его нужно заранее, но результат будет того стоить.
Чтобы не было на новогоднем столе главное — это улыбки наших родных и близких людей, которые и создают праздник. До Нового года еще есть время, чтобы успеть подготовиться и порадовать всех своей искренней заботой и теплом в самую волшебную ночь в году.