Башкирский Хатико дождался своего хозяина — трогательный финал истории

На протяжении всех этих дней Белка оставалась верной своей миссии — ждать своего хозяина. Она не отходила от места трагедии, полная надежды и веры в то, что чудо все-таки произойдет. Но, увы, надежда в глазах собаки погасла, когда в среду, 27 ноября, спасатели извлекли тело ее хозяина из воды. Как стало известно, семь лет назад ее хозяин пережил другую трагедию: он тонул в том же месте вместе со своей супругой и другом. Женщина и приятель погибли. Тогда мужчина оказался единственным выжившим.