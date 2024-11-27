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Posted 27 ноября, 09:59

Published 27 ноября, 09:59

Modified 27 ноября, 20:04

Updated 27 ноября, 20:04

Белка прождала утонувшего хозяина четыре дня

Башкирский Хатико дождался своего хозяина — трогательный финал истории

27 ноября 2024, 09:59
Фото: МЧС России.

Белка прождала утонувшего хозяина четыре дня

В Караидельском районе завершили поиски мужчины, который решил сократить дорогу домой, проехав по льду на велосипеде, сообщает в среду, 27 ноября, МЧС России по Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, собака по кличке Белка с 24 ноября не покидала берег реки Уфа в Караидельском районе в надежде увидеть своего пропавшего хозяина. Все началось, в прошлое воскресенье, когда 59-летний мужчина решил сократить путь и переехать реку на велосипеде по тонкому льду. К сожалению, лед оказался ненадежным, и в считанные мгновения он провалился под воду.

Башкирский Хатико ждёт своего хозяина
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Очевидцы пытались помочь мужчине, но один из помогавших также оказался в ловушке ледяной воды и его увезли в больницу. На следующий день, спасателям удалось достать лишь велосипед пропавшего мужчины с семиметровой глубины, поиски ездока продолжились.

На протяжении всех этих дней Белка оставалась верной своей миссии — ждать своего хозяина. Она не отходила от места трагедии, полная надежды и веры в то, что чудо все-таки произойдет. Но, увы, надежда в глазах собаки погасла, когда в среду, 27 ноября, спасатели извлекли тело ее хозяина из воды. Как стало известно, семь лет назад ее хозяин пережил другую трагедию: он тонул в том же месте вместе со своей супругой и другом. Женщина и приятель погибли. Тогда мужчина оказался единственным выжившим.

На этот раз осталась только Белка…

Житель Башкирии утонул на велосипеде
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