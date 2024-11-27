Башкирский Хатико дождался своего хозяина — трогательный финал истории

Posted 27 ноября, 09:59
Published 27 ноября, 09:59
Modified 27 ноября, 20:04
Updated 27 ноября, 20:04
Как ранее сообщал Mkset, собака по кличке Белка с 24 ноября не покидала берег реки Уфа в Караидельском районе в надежде увидеть своего пропавшего хозяина. Все началось, в прошлое воскресенье, когда 59-летний мужчина решил сократить путь и переехать реку на велосипеде по тонкому льду. К сожалению, лед оказался ненадежным, и в считанные мгновения он провалился под воду.
Очевидцы пытались помочь мужчине, но один из помогавших также оказался в ловушке ледяной воды и его увезли в больницу. На следующий день, спасателям удалось достать лишь велосипед пропавшего мужчины с семиметровой глубины, поиски ездока продолжились.
На протяжении всех этих дней Белка оставалась верной своей миссии — ждать своего хозяина. Она не отходила от места трагедии, полная надежды и веры в то, что чудо все-таки произойдет. Но, увы, надежда в глазах собаки погасла, когда в среду, 27 ноября, спасатели извлекли тело ее хозяина из воды. Как стало известно, семь лет назад ее хозяин пережил другую трагедию: он тонул в том же месте вместе со своей супругой и другом. Женщина и приятель погибли. Тогда мужчина оказался единственным выжившим.
На этот раз осталась только Белка…