Бархатная шерсть и здоровые лапы: собираем косметичку для собаки

Косметика для собак — это не роскошь, а необходимость, если вы хотите, чтобы ваш питомец был здоровым и ухоженным. Главное — подходить к выбору без фанатизма. Для повседневного ухода достаточно мягкого шампуня, а дополнительные средства вроде капель или бальзама можно использовать при необходимости.