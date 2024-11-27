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Posted 27 ноября, 11:08

Published 27 ноября, 11:08

Modified 27 ноября, 11:10

Updated 27 ноября, 11:10

Бархатная шерсть и здоровые лапы: собираем косметичку для собаки

Бархатная шерсть и здоровые лапы: собираем косметичку для собаки

27 ноября 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney. Бархатная шерсть и здоровые лапы: собираем косметичку для собаки
Как выбрать подходящую косметику для собаки, если ассортимент на полках зоомагазинов может заставить растеряться даже опытного владельца? Шампуни, бальзамы, спреи — какие из этих средств действительно необходимы, а что является маркетинговым ходом?

Собаки, независимо от породы, требуют ухода за шерстью. Шампуни — это главная категория косметики для питомцев. Но выбор конкретного средства зависит от особенностей шерсти вашего четвероногого друга.

Для короткошерстных пород, таких как джек-расселы или гладкошерстные той-терьеры, достаточно мягкого шампуня для регулярного использования. А вот длинношерстные красавцы вроде йорков или мальтийских болонок нуждаются в дополнительном уходе: бальзамы и кондиционеры помогут поддерживать шерсть блестящей и шелковистой.

Если же речь идет о жесткошерстных породах, таких как шнауцеры, здесь стоит обратить внимание на текстурирующие шампуни, которые сохранят жесткость шерсти. Для плоскомордых собак, например, мопсов или французских бульдогов, подойдут гипоаллергенные средства с увлажняющими компонентами.

— Главное — выбирать косметику с натуральным составом. Шампуни с добавками вроде алоэ, ромашки или календулы будут мягко очищать кожу и шерсть, не вызывая раздражения, — советует собачница Дарина, автор канала DarinaSweet.
Почему собакам нельзя пользоваться «человеческими» шампунями?Почему собакам нельзя пользоваться «человеческими» шампунями?
Почему собакам нельзя пользоваться «человеческими» шампунями?. Фото: Изображение Midjourney

Почему собакам нельзя пользоваться «человеческими» шампунями?

Многие владельцы, желая сэкономить, используют для собак обычные шампуни. Это ошибка, так как кислотность (pH) кожи человека и собаки отличается. У питомцев pH ближе к нейтральному, тогда как у человека — более кислый. Использование неподходящих средств может вызвать зуд, перхоть или даже выпадение шерсти.

Пример: шампуни с уровнем pH 5.5, которые хорошо подходят людям, для собак могут оказаться агрессивными. Лучше выбирать специализированные средства, где pH соответствует показателям от 7 до 8.

Особые средства для шерсти

Косметика для собак делится на повседневную и профессиональную. Последняя используется для подготовки питомцев к выставкам. Однако такая продукция не подходит для частого применения, так как её агрессивные компоненты могут пересушивать шерсть.

Для ежедневного ухода подойдут мягкие шампуни и бальзамы без сульфатов и парабенов. Если у собаки шерсть выгорает на солнце, оттеночные шампуни помогут восстановить яркость окраса. Например, шампунь для белой шерсти подчеркнет чистоту цвета, а для черной — вернет насыщенный блеск.

— Оттеночные шампуни — это не краска, а средство для придания шерсти здорового и глубокого оттенка. Главное — следовать инструкции, ведь многие такие шампуни нужно разбавлять водой перед применением, — отмечает блогер.
защита зимой и летомзащита зимой и летом
защита зимой и летом. Фото: 1MI

Уход за глазами и ушами

Помимо средств для шерсти, в косметичке собаки могут быть капли для глаз. Они помогают удалить пыль, слизь и предотвращают слезотечение. Это особенно актуально для пород с плоской мордой, у которых шерсть под глазами быстро темнеет.

Что касается ушей, то здесь нужно быть осторожным. У здоровых собак уши очищаются естественным образом, и частая обработка может нарушить их микрофлору. Однако при неприятном запахе или воспалении необходимо использовать лечебные капли, но только по рекомендации ветеринара.

Бальзамы для лап: защита зимой и летом

Лапы собак страдают от погодных условий и городских реагентов. Зимой на подушечках могут появляться трещины, а летом — потертости. Бальзамы для лап помогут защитить их и ускорить заживление повреждений.

Самостоятельно сделать бальзам несложно. Достаточно смешать натуральный пчелиный воск, кокосовое масло и немного оливкового масла. Это средство защитит лапы от вредного воздействия реагентов и сохранит их мягкость.

Уход за глазами и ушамиУход за глазами и ушами
Уход за глазами и ушами. Фото: 1MI

Цена вопроса

  • Шампуни для собак: от 300 до 1200 рублей в зависимости от состава и бренда.
  • Бальзамы и кондиционеры: от 500 рублей.
  • Капли для глаз: 250–600 рублей.
  • Средства для лап: от 300 рублей, если покупать готовое, а сделать самостоятельно — около 150 рублей.

Косметика для собак — это не роскошь, а необходимость, если вы хотите, чтобы ваш питомец был здоровым и ухоженным. Главное — подходить к выбору без фанатизма. Для повседневного ухода достаточно мягкого шампуня, а дополнительные средства вроде капель или бальзама можно использовать при необходимости.

— Не гонитесь за количеством. Лучше меньше, да лучше. Найдите качественные средства, которые подходят именно вашему питомцу, — советует Дарина.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете не только сэкономить, но и сохранить здоровье своего четвероногого друга.

Ранее кинологи рассказали, чем чаще всего болеют питомцы осенью.

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