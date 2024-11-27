Андрей Северилов: Меценатство — это удел каждого из нас

Posted 27 ноября, 14:59
Published 27 ноября, 14:59
Modified 27 ноября, 14:59
Updated 27 ноября, 14:59
Президент РСПП Александр Шохин отметил, что меценатство и благотворительность имеют долгую историю в российском предпринимательстве. Он акцентировал внимание на необходимости социально ответственного поведения со стороны бизнеса. Об этом пишет newizv.ru.
По мнению президента логистического «А7 Холдинга» Андрея Северилова, компании обязаны поддерживать население в регионах своего присутствия, охватывая не только спорт, но и культуру и ветеранские движения. Северилов утверждает, что, если человек отдал свою жизнь работе в компании, он должен иметь возможность рассчитывать не только на пенсии и государственные пособия, но и на поддержку со стороны своего предприятия, на котором он работал всю жизнь.
Он также подчеркнул необходимость внедрения стандартов для этой сферы в различных компаниях. Это должно касаться не только крупных корпораций, но и среднего и малого бизнеса. Каждый имеет возможность внести свой вклад. Необязательно финансировать крупные федеральные музейные учреждения, можно поддерживать маленькие музеи, выставочные пространства или детские шахматные секции. Выбор весьма разнообразен, отметил Северилов.
В рамках обсуждения были приведены исторические примеры меценатов, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, которые осознавали важность корпоративной культуры для прогресса общества. Участники пришли к выводу, что современные компании должны взять с них пример и поддерживать не только крупные музеи, но и небольшие местные культурные инициативы.
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что взаимодействие музеев с бизнесменами и меценатами имеет решающее значение для популяризации культурного наследия. Она отметила, что музеям необходима поддержка бизнеса для выполнения миссии по представлению и популяризации наследия, даже с учетом наличия государственной субсидии.