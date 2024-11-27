Андрей Северилов: Меценатство — это удел каждого из нас

По мнению президента логистического «А7 Холдинга» Андрея Северилова, компании обязаны поддерживать население в регионах своего присутствия, охватывая не только спорт, но и культуру и ветеранские движения. Северилов утверждает, что, если человек отдал свою жизнь работе в компании, он должен иметь возможность рассчитывать не только на пенсии и государственные пособия, но и на поддержку со стороны своего предприятия, на котором он работал всю жизнь.