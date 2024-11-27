mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 14:59

Published 27 ноября, 14:59

Modified 27 ноября, 14:59

Updated 27 ноября, 14:59

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.

Андрей Северилов: Меценатство — это удел каждого из нас

27 ноября 2024, 14:59
Фото: Дмитрий Новиков.. Пресс-служба РСПП.. Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.
В России вновь начинают возрождаться традиции меценатства. На сессии под названием «Вклад меценатов в развитие общества», проведенной на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге, обсуждалась значимость благотворительности для бизнеса.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что меценатство и благотворительность имеют долгую историю в российском предпринимательстве. Он акцентировал внимание на необходимости социально ответственного поведения со стороны бизнеса. Об этом пишет newizv.ru.

По мнению президента логистического «А7 Холдинга» Андрея Северилова, компании обязаны поддерживать население в регионах своего присутствия, охватывая не только спорт, но и культуру и ветеранские движения. Северилов утверждает, что, если человек отдал свою жизнь работе в компании, он должен иметь возможность рассчитывать не только на пенсии и государственные пособия, но и на поддержку со стороны своего предприятия, на котором он работал всю жизнь.

Он также подчеркнул необходимость внедрения стандартов для этой сферы в различных компаниях. Это должно касаться не только крупных корпораций, но и среднего и малого бизнеса. Каждый имеет возможность внести свой вклад. Необязательно финансировать крупные федеральные музейные учреждения, можно поддерживать маленькие музеи, выставочные пространства или детские шахматные секции. Выбор весьма разнообразен, отметил Северилов.

В рамках обсуждения были приведены исторические примеры меценатов, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, которые осознавали важность корпоративной культуры для прогресса общества. Участники пришли к выводу, что современные компании должны взять с них пример и поддерживать не только крупные музеи, но и небольшие местные культурные инициативы.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что взаимодействие музеев с бизнесменами и меценатами имеет решающее значение для популяризации культурного наследия. Она отметила, что музеям необходима поддержка бизнеса для выполнения миссии по представлению и популяризации наследия, даже с учетом наличия государственной субсидии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика