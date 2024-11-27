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Posted 27 ноября, 16:30

Published 27 ноября, 16:30

Modified 27 ноября, 16:32

Updated 27 ноября, 16:32

Академик РАН заявил, что пренебрежение традиционными ценностями ведет к росту ВИЧ

27 ноября 2024, 16:30
Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с СПИДом, академик РАН Вадим Покровский, утверждает, что пренебрежение традиционными семейными ценностями является основной причиной роста числа случаев заражения ВИЧ в России.

Как пишет «Ридус», в России часто звучат призывы к верности и уважению семейных основ. Однако, к сожалению, многие россияне игнорируют эти ценности. Люди в нашей стране часто изменяют своим партнерам, меняют их на новых, а некоторые даже живут сразу с несколькими партнерами. Это хорошо видно по высокому уровню разводов в России.

По словам академика, половые контакты между мужчинами и женщинами являются сейчас основным способом передачи ВИЧ в стране. Чтобы представить себе обычного человека с ВИЧ, достаточно взглянуть в зеркало. Ничего выделяющегося. Зачастую переносчиками инфекции становятся вполне нормальные, образованные и успешные люди средних лет. В отличие от прошлого времени, когда ВИЧ ассоциировался с наркоманией, сейчас всё иначе.

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