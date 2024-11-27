Академик РАН заявил, что пренебрежение традиционными ценностями ведет к росту ВИЧ

Как пишет «Ридус», в России часто звучат призывы к верности и уважению семейных основ. Однако, к сожалению, многие россияне игнорируют эти ценности. Люди в нашей стране часто изменяют своим партнерам, меняют их на новых, а некоторые даже живут сразу с несколькими партнерами. Это хорошо видно по высокому уровню разводов в России.