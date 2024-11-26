Жительница Башкирии отдала ₽16 млн за обновление приложения

Как стало известно, всё началось с телефонного звонка от людей, представившихся сотрудниками компании МТС. Они убедили женщину обновить приложение, в результате чего получили доступ к ее телефону и личным данным. После «обновления» на её телефон позвонили лже-сотрудники банка. Они сообщили о попытках оформить кредиты на имя женщины, что, конечно, вызвало у нее панику.