Жительница Башкирии отдала ₽16 млн за обновление приложения

Posted 26 ноября, 11:49
Published 26 ноября, 11:49
Modified 26 ноября, 12:23
Updated 26 ноября, 12:23
Как стало известно, всё началось с телефонного звонка от людей, представившихся сотрудниками компании МТС. Они убедили женщину обновить приложение, в результате чего получили доступ к ее телефону и личным данным. После «обновления» на её телефон позвонили лже-сотрудники банка. Они сообщили о попытках оформить кредиты на имя женщины, что, конечно, вызвало у нее панику.
В надежде защитить свои сбережения, она последовала их указаниям и согласилась взять «встречный» кредит, чтобы перевести деньги на «безопасный счет». В итоге женщина перевела 10 миллионов рублей, которые она отложила от продажи своего автомобиля, и еще 6 миллионов — кредитных средств, взятых под залог квартиры. Общая сумма потерь составила 16 миллионов рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке пенсионерка стала жертвой хитроумной схемы мошенников, в результате которой она лишилась своей квартиры и всех сбережений.