mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 11:49

Published 26 ноября, 11:49

Modified 26 ноября, 12:23

Updated 26 ноября, 12:23

Мошенники побили рекорд в Башкортостане

Жительница Башкирии отдала ₽16 млн за обновление приложения

26 ноября 2024, 11:49
Фото: 1MI.

Мошенники побили рекорд в Башкортостане

Женщина из Альшеевского района стала жертвой сложной мошеннической схемы и лишилась всего, сообщает во вторник, 26 ноября, МВД РБ.

Как стало известно, всё началось с телефонного звонка от людей, представившихся сотрудниками компании МТС. Они убедили женщину обновить приложение, в результате чего получили доступ к ее телефону и личным данным. После «обновления» на её телефон позвонили лже-сотрудники банка. Они сообщили о попытках оформить кредиты на имя женщины, что, конечно, вызвало у нее панику.

В надежде защитить свои сбережения, она последовала их указаниям и согласилась взять «встречный» кредит, чтобы перевести деньги на «безопасный счет». В итоге женщина перевела 10 миллионов рублей, которые она отложила от продажи своего автомобиля, и еще 6 миллионов — кредитных средств, взятых под залог квартиры. Общая сумма потерь составила 16 миллионов рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке пенсионерка стала жертвой хитроумной схемы мошенников, в результате которой она лишилась своей квартиры и всех сбережений.

Риэлтерское мошенничество вскрыли в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфу приехали 3000 vip-гостейКадеты устроили массовую драку в УфеВ Башкирии счета за ЖКХ выставляют даже покойникам
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Мвд#Мошенники#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Обман#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика