Забудьте о кипятке с привкусом пластика: как найти чайник для воды?

Posted 26 ноября, 11:22
Published 26 ноября, 11:22
Modified 26 ноября, 11:24
Updated 26 ноября, 11:24
Каждый из популярных материалов имеет свои преимущества и недостатки, а какой из них подойдет вам, зависит от того, как и где вы планируете использовать чайник. Эксперты сайта iXBT рассказали, что нужно учитывать при выборе, чтобы покупка оказалась удачной.
На первый взгляд кажется, что выбор чайника — простая задача. Но стоит задуматься, из чего сделан прибор, и вопросов становится больше. Металл выглядит надежным, но нагревается так, что можно обжечься. Стекло стильно смотрится, но что, если оно разобьется? Пластик легкий, но безопасен ли он? А керамика — дорогая и роскошная, но оправдывает ли она свою цену?
Каждый из этих материалов имеет свои особенности, которые важно учитывать, чтобы выбрать идеальный прибор.
Чайники из нержавеющей стали считаются одними из самых практичных. Они долговечны, устойчивы к коррозии и часто выглядят солидно. Однако важно обращать внимание на марку стали. Эксперты советуют выбирать чайники из сплава с маркировкой AISI 304 — эта сталь безопасна для пищевых продуктов и хорошо переносит высокие температуры.
Примером может стать модель Bosch TWK7901, которая стоит около 4 500 рублей. Она сочетает прочность стали с современным дизайном.
Однако стоит помнить, что сталь сильно нагревается. Прикасаясь к горячему корпусу, легко обжечься. Кроме того, металлические чайники довольно шумные, что может стать проблемой, если у вас дома маленький ребенок.
Пластик — один из самых популярных материалов для бюджетных моделей. Такие чайники легкие, компактные, хорошо держат тепло и подходят для ежедневного использования.Однако есть нюанс: не весь пластик безопасен.
— Даже самый качественный пластик со временем может выделять в воду микропластик. Это происходит под воздействием высоких температур и влияет на организм в долгосрочной перспективе, — предупреждают эксперты iXBT.
Кроме того, пластиковые модели менее долговечны. Например, крышка или ручка могут треснуть после года активного использования.
Если вы хотите пластиковый чайник, выбирайте устройства проверенных брендов. Например, модель Philips HD9318 стоит около 3 200 рублей и считается одним из лучших вариантов в своем сегменте.
Стеклянные чайники — выбор для тех, кто ценит стиль. Прозрачные стенки позволяют видеть процесс кипячения, а сам материал не влияет на вкус воды. Кроме того, стекло экологично и не выделяет вредных веществ.
Однако у стеклянных чайников есть свои особенности. Во-первых, они требуют регулярного ухода. Налет и накипь на стенках быстро портят внешний вид. Во-вторых, стекло хрупкое: чайник может треснуть или разбиться при неосторожном обращении.
Еще одна проблема — риск разрушения колбы из-за перепада температур. Например, при слишком быстром нагреве стекло может не выдержать.
Из популярных моделей можно выделить Tefal KI760D, который стоит около 4 000 рублей. Он сочетает стеклянные стенки с металлической основой, что делает его прочнее.
Керамические чайники выделяются своим классическим дизайном и экологичностью. Толстые стенки долго сохраняют тепло, а сам материал не выделяет никаких вредных веществ.
— Керамические чайники чаще выбирают за внешний вид, а не за практичность, — отмечают эксперты iXBT. — Они довольно тяжелые, требуют осторожного обращения и стоят дороже других.
Средняя цена на керамический чайник — около 5 000 рублей. Например, Redmond RK-G200S объединяет красивый дизайн и функциональность, но за эту роскошь придется заплатить.
Каждый материал чайника имеет свои плюсы и минусы. Если важны долговечность и практичность, выбирайте нержавеющую сталь. Если стиль и чистый вкус воды — стекло. Пластик подходит для тех, кто ищет бюджетный и легкий прибор, а керамика станет украшением кухни.
Универсальным вариантом могут стать комбинированные модели. Например, чайники с металлической внутренней колбой и пластиковым внешним корпусом, такие как Scarlett SC-EK21S99 (около 3 000 рублей), совмещают надежность и безопасность.
При выборе учитывайте свои приоритеты: внешний вид, долговечность, уровень шума или экологичность. Так вы найдете чайник, который идеально подойдет именно вам.
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