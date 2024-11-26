Забудьте о кипятке с привкусом пластика: как найти чайник для воды?

На первый взгляд кажется, что выбор чайника — простая задача. Но стоит задуматься, из чего сделан прибор, и вопросов становится больше. Металл выглядит надежным, но нагревается так, что можно обжечься. Стекло стильно смотрится, но что, если оно разобьется? Пластик легкий, но безопасен ли он? А керамика — дорогая и роскошная, но оправдывает ли она свою цену?