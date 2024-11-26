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Posted 26 ноября, 06:55

Published 26 ноября, 06:55

Modified 26 ноября, 09:13

Updated 26 ноября, 09:13

«Ягуар» забрали за долги в Башкирии

«Ягуар» забрали за долги в Башкирии

26 ноября 2024, 06:55
Фото: auto.ru.
В Кушнаревском районе суд постановил забрать у мужчины дорогую иномарку в счет неоплаченного кредита, сообщает пресс-служба судов Республики Башкортостан во вторник, 26 ноября.

В Кушнаренковском районе один мужчина решил взять в кредит ₽1,4 млн сроком на 5 лет, заложив при этом машину Jaguar XF. Однако платить по счетам любитель премиальных автомобилей не спешил. В результате банк взял дело в свои руки и пошёл в суд.

Заемщик не явился на разбирательство и даже не объяснил, почему решил «ослепнуть» по пути к возврату долга.

Судья, видимо, был не в настроении шутить, и вынес решение: с должника взыскали более ₽1,6 миллиона, и еще ₽51 000 госпошлины за оформление всей этой волокиты. А Jaguar? Увы, но он теперь тоже стал «долговым» — на него было обращено взыскание.

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