«Ягуар» забрали за долги в Башкирии

Posted 26 ноября, 06:55
Published 26 ноября, 06:55
Modified 26 ноября, 09:13
Updated 26 ноября, 09:13
В Кушнаренковском районе один мужчина решил взять в кредит ₽1,4 млн сроком на 5 лет, заложив при этом машину Jaguar XF. Однако платить по счетам любитель премиальных автомобилей не спешил. В результате банк взял дело в свои руки и пошёл в суд.
Заемщик не явился на разбирательство и даже не объяснил, почему решил «ослепнуть» по пути к возврату долга.
Судья, видимо, был не в настроении шутить, и вынес решение: с должника взыскали более ₽1,6 миллиона, и еще ₽51 000 госпошлины за оформление всей этой волокиты. А Jaguar? Увы, но он теперь тоже стал «долговым» — на него было обращено взыскание.