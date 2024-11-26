«Ягуар» забрали за долги в Башкирии

Судья, видимо, был не в настроении шутить, и вынес решение: с должника взыскали более ₽1,6 миллиона, и еще ₽51 000 госпошлины за оформление всей этой волокиты. А Jaguar? Увы, но он теперь тоже стал «долговым» — на него было обращено взыскание.