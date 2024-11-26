Встреча с фантомом: почему собака лает на свое отражение?

Собаки давно стали не только верными спутниками людей, но и объектами для научных исследований, которые помогают лучше понять их поведение и восприятие мира. Одним из таких исследований стало изучение реакции животных на зеркала. Что видят собаки, глядя на свое отражение, и почему они так реагируют на него? Этот вопрос имеет удивительные ответы, которые помогут владельцам лучше понять своих четвероногих друзей.