Встреча с фантомом: почему собака лает на свое отражение?

Posted 26 ноября, 15:00
Published 26 ноября, 15:00
Modified 26 ноября, 15:00
Updated 26 ноября, 15:00
Собаки давно стали не только верными спутниками людей, но и объектами для научных исследований, которые помогают лучше понять их поведение и восприятие мира. Одним из таких исследований стало изучение реакции животных на зеркала. Что видят собаки, глядя на свое отражение, и почему они так реагируют на него? Этот вопрос имеет удивительные ответы, которые помогут владельцам лучше понять своих четвероногих друзей.
Когда собака впервые сталкивается с зеркалом, она может проявить любопытство, пытаясь разглядеть «собаку», которая находится по ту сторону. Иногда она начинает лаять, пытаться обойти зеркало или вести себя так, будто это новый, незнакомый животный собрат.
В 2017 году ученые из Барнардского колледжа провели исследование, которое показало, что собаки не понимают, что отражение в зеркале — это они сами.
— Трудно не улыбнуться, когда видишь, как активно облаивает свое отражение собака. Конечно, питомец не лает сам на себя. Дело в том, что для того, чтобы узнать себя или другую собаку, питомец использует в большей степени обоняние, чем зрение. Обнюхав изображение, собака понимает, что по ту сторону никого нет и, скорее всего, после этого она потеряет интерес к отражению в зеркале, — объясняет Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.
Таким образом, собака не воспринимает зеркало как отражение себя, а скорее как нечто новое и неведомое.
Еще в 1970 году психолог Гордона Гэллапом-младшим был проведен знаменитый эксперимент с зеркалами, который доказал, что лишь некоторые животные могут распознать себя в зеркале. Карликовые шимпанзе, орангутаны, гориллы и даже афалины смогли пройти этот тест. Однако собаки, как и другие виды, не обладают таким уровнем самосознания, что делает их поведение в отношении зеркала несколько комичным.
Для них зеркало — это просто источник любопытства, который не имеет эмоциональной или физической значимости. В отличие от людей, собаки не могут идентифицировать себя по внешности, и для них гораздо важнее запахи и звуки, которые они могут воспринимать и анализировать.
Иногда собаки могут проявлять агрессию или чрезмерное внимание к зеркалу, особенно если они начинают воспринимать его как другого питомца.
— Если собака реагирует на зеркало с агрессией, это может указывать на проблемы с социализацией или страхом перед другими животными. В таких случаях важно помочь питомцу справиться с этими эмоциями, используя несколько методов, — поясняет Голубев.
Первое, что можно попробовать, — это отвлечь собаку на игру или лакомство, чтобы переключить ее внимание с зеркала. Также важно следить за тем, чтобы животное получало достаточную физическую и умственную нагрузку. Долгие прогулки, игры и интеллектуальные игрушки помогут снизить уровень тревожности.
Если собака продолжает проявлять агрессию, стоит проанализировать, как она ведет себя с другими животными. Возможно, зеркало напоминает ей о том, как она реагирует на сородичей, что вызывает бурную реакцию. В таких случаях работа с воспитанием и социализацией может существенно изменить поведение собаки. Особенно важно это в случае, если питомец ранее испытывал страх или негативные эмоции в общении с другими животными.
Если методы отвлечения и корректировки поведения не помогают, и собака продолжает проявлять чрезмерный интерес к своему отражению, стоит обратиться к кинологу. Специалист поможет понять причины поведения вашего питомца и предложит корректные методы воздействия. Часто такие проблемы можно решить с помощью тренировок, укрепляя уверенность собаки и помогая ей адаптироваться к новым ситуациям.
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