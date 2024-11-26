В Уфу приехали 3000 vip-гостей

Столица Башкирии стала центром делового общения и культурного обмена между двумя странами. Этот форум, который проходит уже 20 лет, собрал более трех тысяч человек. По данным Правительства Башкирии, число участников продолжает расти. Так что Уфа может перекрыть рекорды прошлых форумов со значительным отрывом.