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Posted 26 ноября, 11:08

Published 26 ноября, 11:08

Modified 26 ноября, 11:28

Updated 26 ноября, 11:28

Форум «Россия — Казахстан» поставил рекорд в Уфе

В Уфу приехали 3000 vip-гостей

26 ноября 2024, 11:08
Фото: Минторг Башкирии.

Форум «Россия — Казахстан» поставил рекорд в Уфе

XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе собрал рекордное количество участников, сообщает во вторник, 26 ноября, Правительство Башкирии.

Столица Башкирии стала центром делового общения и культурного обмена между двумя странами. Этот форум, который проходит уже 20 лет, собрал более трех тысяч человек. По данным Правительства Башкирии, число участников продолжает расти. Так что Уфа может перекрыть рекорды прошлых форумов со значительным отрывом.

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Но не только деловые встречи привлекают внимание участников форума. В 2024 году организаторы подготовили гастрономический фестиваль. Главным героем праздника стал гигантский десерт «Муравейник» весом более 200 килограммов. Для его приготовления потребовались значительные объемы ингредиентов: 120 яиц, 14 килограммов кефира, 22 килограмма маргарина, 14 килограммов сливочного масла, более 50 килограммов сгущенки и целых 85 килограммов муки.

Гастрономический фестиваль проходит во время форума с 26 по 27 ноября и организован Ассоциацией кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан.

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