В Уфе эвакуировали лицей из-за сообщения о бомбе

Posted 26 ноября, 05:56
Published 26 ноября, 05:56
Modified 26 ноября, 06:27
Updated 26 ноября, 06:27
По данным онлайн-источников, всё началось с телефонного звонка, который поступил на городской телефон учреждения. Неизвестный заявил, что в пятом лицее заложена взрывчатка, что вызвало мгновенную реакцию администрации. Директор лицея принял решение эвакуировать всех учеников и сотрудников. В считанные минуты дети оказались на улице.
Как сообщает МЧС России по Башкирии, никаких сообщений о пожаре от руководства школы не поступало. Управление образования Администрации Уфы также прокомментировало ситуацию о минировании школы, отметив, что эвакуация была выполнена согласно установленным алгоритмам реагирования на подобные угрозы.
— Дети, учителя и персонал учебного заведения незамедлительно были выведены из здания. На место выехали службы экстренного реагирования. Информация уточняется, — заявили представители управления.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии произошел поджог двух автомобилей, припаркованных во дворе дома на улице Мушникова.