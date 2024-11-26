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Posted 26 ноября, 05:56

Published 26 ноября, 05:56

Modified 26 ноября, 06:27

Updated 26 ноября, 06:27

Более 1600 человек эвакуировали из лицея в Уфе

В Уфе эвакуировали лицей из-за сообщения о бомбе

26 ноября 2024, 05:56
Фото: mkset.ru.

Более 1600 человек эвакуировали из лицея в Уфе

Были эвакуированы ученики и персонал пятого лицея, расположенного в Зеленой Роще, сообщает во вторник, 26 ноября, администрация города.

По данным онлайн-источников, всё началось с телефонного звонка, который поступил на городской телефон учреждения. Неизвестный заявил, что в пятом лицее заложена взрывчатка, что вызвало мгновенную реакцию администрации. Директор лицея принял решение эвакуировать всех учеников и сотрудников. В считанные минуты дети оказались на улице.

Как сообщает МЧС России по Башкирии, никаких сообщений о пожаре от руководства школы не поступало. Управление образования Администрации Уфы также прокомментировало ситуацию о минировании школы, отметив, что эвакуация была выполнена согласно установленным алгоритмам реагирования на подобные угрозы.

— Дети, учителя и персонал учебного заведения незамедлительно были выведены из здания. На место выехали службы экстренного реагирования. Информация уточняется, — заявили представители управления.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии произошел поджог двух автомобилей, припаркованных во дворе дома на улице Мушникова.

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