В Уфе эвакуировали лицей из-за сообщения о бомбе

По данным онлайн-источников, всё началось с телефонного звонка, который поступил на городской телефон учреждения. Неизвестный заявил, что в пятом лицее заложена взрывчатка, что вызвало мгновенную реакцию администрации. Директор лицея принял решение эвакуировать всех учеников и сотрудников. В считанные минуты дети оказались на улице.