В Уфе без торгов выделили участок под ресторан

Posted 26 ноября, 14:43
Published 26 ноября, 14:43
Modified 26 ноября, 14:45
Updated 26 ноября, 14:45
Участок, о котором говорится в распоряжении, имеет кадастровую стоимость чуть меньше ₽25 млн. Его площадь — более десяти тысяч «квадратов». Арендует его предприятие «Развитие сети быстрого питания».
Подробностей о том, что за заведение будет открыто на этом месте, власти не сообщили. Из названия инвестпроекта следует, что речь идёт о «ресторане быстрого обслуживания». Проинвестировать в будущий объект собираются порядка ₽150 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе утвердили план комплексного развития квартала неподалёку от аэропорта.