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Posted 26 ноября, 14:43

Published 26 ноября, 14:43

Modified 26 ноября, 14:45

Updated 26 ноября, 14:45

В Уфе без торгов выделили участок под ресторан

В Уфе без торгов выделили участок под ресторан

26 ноября 2024, 14:43
Фото: 1MI.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о передаче в аренду участка в Дёмском районе региональной столицы — гласит соответствующий документ, опубликованный во вторник, 26 ноября.

Участок, о котором говорится в распоряжении, имеет кадастровую стоимость чуть меньше ₽25 млн. Его площадь — более десяти тысяч «квадратов». Арендует его предприятие «Развитие сети быстрого питания».

Подробностей о том, что за заведение будет открыто на этом месте, власти не сообщили. Из названия инвестпроекта следует, что речь идёт о «ресторане быстрого обслуживания». Проинвестировать в будущий объект собираются порядка ₽150 млн.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе утвердили план комплексного развития квартала неподалёку от аэропорта.

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