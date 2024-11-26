В ФОМС рассказали о расширении медицинских исследований по ОМС с применением ИИ

Posted 26 ноября, 10:19
Published 26 ноября, 10:19
Modified 26 ноября, 10:19
Updated 26 ноября, 10:19
За первые девять месяцев 2024 года было проведено более 753 тыс. маммографических исследований с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщают «Ведомости».
В следующем году планируется использовать технологии ИИ в системах поддержки принятия врачебных решений при проведении маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, а также компьютерной томографии органов грудной клетки. Об этом рассказали в ФОМС.
Преимущества внедрения искусственного интеллекта в медицине заключаются в уменьшении времени ожидания помощи и снижении ошибок врачей. Это достигается за счет автоматизации анализа данных и подготовки заключений, что уменьшает влияние человеческого фактора. Технологии искусственного интеллекта позволяют проводить предиктивный анализ медицинских данных и снижать стоимость лечения за счет раннего выявления заболеваний.
Росздравнадзор уже зарегистрировал 37 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, что свидетельствует о готовности системы к широкому внедрению. Федеральный фонд и Минздрав оценивают возможности масштабного использования этих технологий в клинической практике.
В 2025 году на проведение профилактических исследований и диспансеризации выделено 359,8 млрд рублей. Эти средства будут использованы также для финансирования исследований с применением искусственного интеллекта, что позволит более эффективно использовать ресурсы и повысить качество медицинской помощи.
Постепенно, по мере приобретения регионами медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, зарегистрированных в соответствии с установленными правилами, будет происходить внедрение систем поддержки врачебных решений в медицинскую практику. Однако важно понимать, что искусственный интеллект не заменит врача. Врач будет являться главным партнером пациента в борьбе за здоровье. Технологии помогут снизить вероятность ошибок до уровня статистической погрешности.