В ФОМС рассказали о расширении медицинских исследований по ОМС с применением ИИ

Постепенно, по мере приобретения регионами медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, зарегистрированных в соответствии с установленными правилами, будет происходить внедрение систем поддержки врачебных решений в медицинскую практику. Однако важно понимать, что искусственный интеллект не заменит врача. Врач будет являться главным партнером пациента в борьбе за здоровье. Технологии помогут снизить вероятность ошибок до уровня статистической погрешности.