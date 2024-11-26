В Башкирии счета за ЖКХ выставляют даже покойникам

Он предложил писать в чат минэкологии или оставлять комментарии под его постами в социальных сетях. Чиновник заверил, что специалисты оперативно отреагируют на обращения и помогут разобраться с начислениями. Фазылов также подчеркнул, что подобных случаев в регионе не так много.