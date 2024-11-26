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Posted 26 ноября, 10:30

Published 26 ноября, 10:30

Modified 26 ноября, 10:38

Updated 26 ноября, 10:38

В Башкирии счета за ЖКХ пришли покойникам

В Башкирии счета за ЖКХ выставляют даже покойникам

26 ноября 2024, 10:30
Фото: 1MI.

В Башкирии счета за ЖКХ пришли покойникам

В регионе возникла странная ситуация: счета за услуги ЖКХ продолжают приходить даже на имена умерших граждан, сообщают во вторник, 26 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

По данным онлайн-сточников, жители Башкирии сталкиваются с начислением платы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на имя усопших. Это вызывает недоумение и возмущение у родственников. И.о министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов прокомментировал ситуацию, отметив, что для решения этой проблемы необходимо обращаться в ведомство через специальные каналы связи.

Он предложил писать в чат минэкологии или оставлять комментарии под его постами в социальных сетях. Чиновник заверил, что специалисты оперативно отреагируют на обращения и помогут разобраться с начислениями. Фазылов также подчеркнул, что подобных случаев в регионе не так много.

Как ранее сообщал Mkset, мошенники активизировались и начали рассылать поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг.

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