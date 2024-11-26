В Башкирии счета за ЖКХ выставляют даже покойникам

Posted 26 ноября, 10:30
Published 26 ноября, 10:30
Modified 26 ноября, 10:38
Updated 26 ноября, 10:38
По данным онлайн-сточников, жители Башкирии сталкиваются с начислением платы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на имя усопших. Это вызывает недоумение и возмущение у родственников. И.о министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов прокомментировал ситуацию, отметив, что для решения этой проблемы необходимо обращаться в ведомство через специальные каналы связи.
Он предложил писать в чат минэкологии или оставлять комментарии под его постами в социальных сетях. Чиновник заверил, что специалисты оперативно отреагируют на обращения и помогут разобраться с начислениями. Фазылов также подчеркнул, что подобных случаев в регионе не так много.
Как ранее сообщал Mkset, мошенники активизировались и начали рассылать поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг.