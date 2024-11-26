Уфу накрыл чёрный смог

Между тем в башкортостанском Минэкологии заявили, что загрязняющие вещества в воздухе над столицей региона скопились из-за слабых потоков воздуха — ветер с крайне низкой скоростью сменялся порой полным штилем, вдобавок свою роль сыграли туман и инверсия температуры воздуха.