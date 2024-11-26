Уфу накрыл чёрный смог

Posted 26 ноября, 19:56
Published 26 ноября, 19:56
Modified 26 ноября, 20:07
Updated 26 ноября, 20:07
На загрязнение воздуха уфимцы жаловались властям и в соцсетях с самого утра. Первой приходящей на ум причиной такого явления для горожан стали выбросы с предприятий.
Между тем в башкортостанском Минэкологии заявили, что загрязняющие вещества в воздухе над столицей региона скопились из-за слабых потоков воздуха — ветер с крайне низкой скоростью сменялся порой полным штилем, вдобавок свою роль сыграли туман и инверсия температуры воздуха.
Между тем в отношении предприятий-загрязнителей всё же могут начать проверку, власти отправили материалы в соответствующие органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители деревни Жилино, расположенной в черте Уфы, стали протестовать против строительства нового завода.