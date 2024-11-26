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Posted 26 ноября, 19:56

Published 26 ноября, 19:56

Modified 26 ноября, 20:07

Updated 26 ноября, 20:07

Уфу накрыл чёрный смог

Уфу накрыл чёрный смог

26 ноября 2024, 19:56
Фото: Mash Batash / Telegram.
Очевидцы поделились кадрами густого смога, окутавшего небо над промышленной частью башкирской столицы в минувший вторник, 26 ноября.

На загрязнение воздуха уфимцы жаловались властям и в соцсетях с самого утра. Первой приходящей на ум причиной такого явления для горожан стали выбросы с предприятий.

Между тем в башкортостанском Минэкологии заявили, что загрязняющие вещества в воздухе над столицей региона скопились из-за слабых потоков воздуха — ветер с крайне низкой скоростью сменялся порой полным штилем, вдобавок свою роль сыграли туман и инверсия температуры воздуха.

Между тем в отношении предприятий-загрязнителей всё же могут начать проверку, власти отправили материалы в соответствующие органы.

Фото: Mash Batash / Telegram
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители деревни Жилино, расположенной в черте Уфы, стали протестовать против строительства нового завода.

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