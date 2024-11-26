Уфимского вахтовика обокрали по дороге домой

Posted 26 ноября, 10:07
Published 26 ноября, 10:07
Modified 26 ноября, 10:15
Updated 26 ноября, 10:15
Вахтовики из Башкирии — снова на первых полосах лент информационных агентств. Но на этот раз не из-за пьяных дебошей, а наоборот — по ту сторону уголовного и административного кодексов. Так, житель Уфы оказался потерпевшим в деле о краже. Его обокрали, когда он возвращался с вахты в Новом Уренгое. Обидчик уфимца уже задержан. Кража произошла 14 ноября.
— Пассажир поезда «Новый Уренгой — Уфа» обратился к сотрудникам Тюменского линейного отдела. Он рассказал, что едет с вахты в Республику Башкортостан. Во время стоянки поезда в Сургуте, пассажир вышел на перрон, а когда вернулся в свой вагон, заметил, что его рюкзак с продуктами питания, портмоне с банковскими картами и наличными деньгами в сумме 15 000 рублей пропал, — сообщили фабулу уголовного дела в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области. Мужчина тоже вахтовик. Его задержали в Тюмени. Злоумышленника вычислили после опроса свидетелей и уточнения данных о пассажирах, которые ехали вместе с уфимцем в поезде и вышли в Сургуте. Задержанный мужчина не стал отрицать свою вину, но рассказал, что чужой рюкзак взял по ошибке. И заметил свою оплошность, когда ехал уже в другом поезде. Но решил, что добру пропадать не стоит. Деньги и еду он забрал себе, а остальные улики выбросил в окно.
Ранее 35-летний житель Оренбургской области уже был судим: он отсидел пять лет за нелегальный оборот наркотиков. Теперь ему грозит еще несколько лет заключения за кражу. Кстати, выброшенный в окно поезда рюкзак все же удалось найти.