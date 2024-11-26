Уфимского вахтовика обокрали по дороге домой

Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области. Мужчина тоже вахтовик. Его задержали в Тюмени. Злоумышленника вычислили после опроса свидетелей и уточнения данных о пассажирах, которые ехали вместе с уфимцем в поезде и вышли в Сургуте. Задержанный мужчина не стал отрицать свою вину, но рассказал, что чужой рюкзак взял по ошибке. И заметил свою оплошность, когда ехал уже в другом поезде. Но решил, что добру пропадать не стоит. Деньги и еду он забрал себе, а остальные улики выбросил в окно.