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Posted 26 ноября, 07:42

Published 26 ноября, 07:42

Modified 26 ноября, 09:02

Updated 26 ноября, 09:02

Уфимцев предостерегли от опасных лекарств

Правила хранения лекарств рассказали врачи из Уфы

26 ноября 2024, 07:42
Фото: 1MI.

Уфимцев предостерегли от опасных лекарств

Врачи Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы поделились секретами, как сохранить лекарства, во вторник, 26 ноября.

Врачи опубликовали пять простых, но важных и ценных советов:

  1. Сохраняйте упаковки

    На упаковках написано всё самое важное: название препарата, его действующее вещество, срок годности и условия хранения. Не пренебрегайте этой информацией — она может спасти вам жизнь.

  2. Температурный режим

    Обратите внимание на температурные условия. Если на упаковке сказано «хранить в холодильнике», значит, там должно быть от +2 до +8 градусов. Если куда-то в тень — от +8 до +15, а для «комнатных» категорий — от +15 до +25. А вот если вам кто-то говорит «хранить при температуре не выше 25», то не забывайте, что нижняя граница — это от +2.

  3. Избегайте влаги

    Прежде чем помещать лекарства в холодильник, упакуйте их в полиэтиленовый пакет или закройте в контейнере — так они меньше подвержены влаге. И если случится заморозка, бросьте их в мусор, потому что замороженные лекарства лучше не употреблять.

  4. Держите в темноте

    Лекарства обожают уютные, сухие места. Но вот ванная комната, где всё постоянно мокро, им точно не по душе. Храните аптечку подальше от солнечных лучей и влаги.

  5. Берегите от детей

    Убедитесь, что ваши лекарства недоступны для детей. «Домашняя аптечка» не должна превратиться в «домашний подарок» для любопытных малышей. Лучше пусть они изучают мир безопасно.

И не забывайте регулярно проверять свою аптечку: очищайте её от просроченных лекарств. Просрочка — это не только неэффективно, но ещё и небезопасно.

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