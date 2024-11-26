Правила хранения лекарств рассказали врачи из Уфы

Сохраняйте упаковки На упаковках написано всё самое важное: название препарата, его действующее вещество, срок годности и условия хранения. Не пренебрегайте этой информацией — она может спасти вам жизнь.

Температурный режим Обратите внимание на температурные условия. Если на упаковке сказано «хранить в холодильнике», значит, там должно быть от +2 до +8 градусов. Если куда-то в тень — от +8 до +15, а для «комнатных» категорий — от +15 до +25. А вот если вам кто-то говорит «хранить при температуре не выше 25», то не забывайте, что нижняя граница — это от +2.

Избегайте влаги Прежде чем помещать лекарства в холодильник, упакуйте их в полиэтиленовый пакет или закройте в контейнере — так они меньше подвержены влаге. И если случится заморозка, бросьте их в мусор, потому что замороженные лекарства лучше не употреблять.

Держите в темноте Лекарства обожают уютные, сухие места. Но вот ванная комната, где всё постоянно мокро, им точно не по душе. Храните аптечку подальше от солнечных лучей и влаги.