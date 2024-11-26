Правила хранения лекарств рассказали врачи из Уфы

Posted 26 ноября, 07:42
Published 26 ноября, 07:42
Modified 26 ноября, 09:02
Updated 26 ноября, 09:02
Врачи опубликовали пять простых, но важных и ценных советов:
На упаковках написано всё самое важное: название препарата, его действующее вещество, срок годности и условия хранения. Не пренебрегайте этой информацией — она может спасти вам жизнь.
Обратите внимание на температурные условия. Если на упаковке сказано «хранить в холодильнике», значит, там должно быть от +2 до +8 градусов. Если куда-то в тень — от +8 до +15, а для «комнатных» категорий — от +15 до +25. А вот если вам кто-то говорит «хранить при температуре не выше 25», то не забывайте, что нижняя граница — это от +2.
Прежде чем помещать лекарства в холодильник, упакуйте их в полиэтиленовый пакет или закройте в контейнере — так они меньше подвержены влаге. И если случится заморозка, бросьте их в мусор, потому что замороженные лекарства лучше не употреблять.
Лекарства обожают уютные, сухие места. Но вот ванная комната, где всё постоянно мокро, им точно не по душе. Храните аптечку подальше от солнечных лучей и влаги.
Убедитесь, что ваши лекарства недоступны для детей. «Домашняя аптечка» не должна превратиться в «домашний подарок» для любопытных малышей. Лучше пусть они изучают мир безопасно.
И не забывайте регулярно проверять свою аптечку: очищайте её от просроченных лекарств. Просрочка — это не только неэффективно, но ещё и небезопасно.
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