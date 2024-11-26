Уфимка попала в больницу после столкновения с самосвалом

Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, около 16 часов. По информации ведомства, женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», двигалась по Затонскому шоссе в сторону села Михайловка. В какой-то момент она столкнулась со стоящим в попутном направлении самосвалом.