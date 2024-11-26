Уфимка попала в больницу после столкновения с самосвалом

Posted 26 ноября, 07:54
Published 26 ноября, 07:54
Modified 26 ноября, 08:50
Updated 26 ноября, 08:50
Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, около 16 часов. По информации ведомства, женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», двигалась по Затонскому шоссе в сторону села Михайловка. В какой-то момент она столкнулась со стоящим в попутном направлении самосвалом.
— В результате аварии водитель легковушки получила различные травмы и была госпитализирована в больницу, — отметили в ГАИ Уфы.
Автомобиль получил значительные повреждения: передняя часть машины оказалась сильно смятой. На момент написания материала, по факту произошедшего проводится проверка.