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Posted 26 ноября, 07:54

Published 26 ноября, 07:54

Modified 26 ноября, 08:50

Updated 26 ноября, 08:50

В Уфе «Лада Гранта» врезалась в самосвал

Уфимка попала в больницу после столкновения с самосвалом

26 ноября 2024, 07:54
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

В Уфе «Лада Гранта» врезалась в самосвал

В Уфе в результате сильной аварии пострадала 38-летняя женщина, сообщает во вторник, 26 ноября, Госавтоинспекция Уфы.

Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, около 16 часов. По информации ведомства, женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», двигалась по Затонскому шоссе в сторону села Михайловка. В какой-то момент она столкнулась со стоящим в попутном направлении самосвалом.

— В результате аварии водитель легковушки получила различные травмы и была госпитализирована в больницу, — отметили в ГАИ Уфы.

Автомобиль получил значительные повреждения: передняя часть машины оказалась сильно смятой. На момент написания материала, по факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как ранее сообщал Mkset, в Дюртюлинском районе произошла трагедия на федеральной трассе М7 «Волга».

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