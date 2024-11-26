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Posted 26 ноября, 13:09

Published 26 ноября, 13:09

Modified 26 ноября, 13:11

Updated 26 ноября, 13:11

В Уфе проверяют все такси из-за спецоперации

Таксистов-нелегалов поймали в Уфе

26 ноября 2024, 13:09
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

В Уфе проверяют все такси из-за спецоперации

В столице Башкирии продолжаются рейды по выявлению нарушений среди водителей такси, сообщает во вторник, 26 ноября, Госавтоинспекция Уфы.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции уделили особое внимание соблюдению водителями легкового такси правил безопасности дорожного движения. Так, во вторник, 26 ноября, в десятом часу утра, во время рейда была остановлена автомашина «Дэу Джентра». Как выяснилось, 21-летний иностранный гражданин работал водителем такси, не имея права управления транспортными средствами. При проверке документов также были выявлены другие административные правонарушения.

Не обошлось без инцидентов и в Октябрьском районе Уфы. Около двух часов дня сотрудники полиции остановили 46-летнего водителя на «Хендай Солярис», который также работал в качестве таксиста, будучи лишённым водительских прав. В отношении обоих нарушителей были составлены административные материалы за осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения. Транспортные средства нелегальных таксистов были помещены на специализированную стоянку.

Как ранее сообщал Mkset, из Уфы за один день было осуществлено выдворение 33 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания на территории России. К основным причинам административного выдворения относятся несвоевременное продление регистрации и совершение противоправных действий.

Из Уфы выдворены 33 нелегала
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