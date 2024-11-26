Таксистов-нелегалов поймали в Уфе

Не обошлось без инцидентов и в Октябрьском районе Уфы. Около двух часов дня сотрудники полиции остановили 46-летнего водителя на «Хендай Солярис», который также работал в качестве таксиста, будучи лишённым водительских прав. В отношении обоих нарушителей были составлены административные материалы за осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения. Транспортные средства нелегальных таксистов были помещены на специализированную стоянку.