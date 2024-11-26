Такси в Уфе превратилось в роскошь — и будет ещё дороже

Для перевозки детей на такси применимы те же требования, что и в личном авто. Пассажир имеет полное право отказаться от поездки, если он заказывал такси с возможностью перевозить ребенка, а прибыл водитель без автокресла или бустера. Можно использовать свое автокресло для перевозки ребенка, если есть возможность полноценно закрепить его в салоне такси. Независимо от того, чье кресло используется ответственность несет водитель. Штраф за перевозку детей в такси без соблюдения требований также платить ему. Поэтому отказ водителя везти пассажиров с ребенком без специального оборудования очевиден.