Такси в Уфе превратилось в роскошь — и будет ещё дороже

Posted 26 ноября, 06:11
Published 26 ноября, 06:11
Modified 26 ноября, 09:30
Updated 26 ноября, 09:30
Жители Уфы отмечают, что стоимость такси в городе постоянно растет. А в час пик достигает неоправданных высот.
— Заказала такси. Нужно было отвезти собаку в ветклинику. Водитель приехал, но отказался нас везти. Оказывается, за животное надо доплачивать. Тойтерьер размером с кошку. Какие могут быть доплаты? — возмущается Ксения, Уфа.
На сайте популярного перевозчика указано, что при перевозке домашнего животного нужно заранее выбрать соответствующий тариф или позвонить водителю, чтобы согласовать поездку. Маленького четвероногого друга лучше перевозить в переноске. Намордник обязателен, не зависимо от размера собаки. Нужно взять с собой подстилку, чтобы не испачкать сиденье. Не каждый водитель готов ехать с животным. У человека может быть аллергия или ряд других причин. Поэтому тариф «С питомцем» дороже, чем «Эконом», но не дороже «Комфорт», «Комфорт+».
Некоторые жители Уфы жалуются на то, что водители такси отказываются от поездок с детьми. А также на то, что тариф «Детский» самый дорогой из существующих. Так ли это?
Тариф отличается тем, что в авто есть специальное детское кресло или бустер. В приложении популярного перевозчика, сделав заказ из аэропорта Уфа до центра города, наглядно видно, что стоимость тарифов «Комфорт» и «Комфорт+» выше. А тариф «Эконом» столько же.
Для перевозки детей на такси применимы те же требования, что и в личном авто. Пассажир имеет полное право отказаться от поездки, если он заказывал такси с возможностью перевозить ребенка, а прибыл водитель без автокресла или бустера. Можно использовать свое автокресло для перевозки ребенка, если есть возможность полноценно закрепить его в салоне такси. Независимо от того, чье кресло используется ответственность несет водитель. Штраф за перевозку детей в такси без соблюдения требований также платить ему. Поэтому отказ водителя везти пассажиров с ребенком без специального оборудования очевиден.
Как справляются многодетные родители, когда нужно передвигаться на такси с двумя, тремя детьми?
— Вызываем минивэн. Или два обычных такси и делим детей. Когда летим на отдых с детьми, до аэропорта доезжаем на своей. Оставляем на парковке на время отпуска, — рассказывает Анастасия — мама 4-х детей.
— В мае доезжала до работы от Заки Валиди до Монумента Дружбы за 130 по утрам. Теперь за 180 рублей, а при высоком спросе цена от 370 рублей, — жалуется Рината, Уфа.
Выбор при вызове такси у уфимцев есть. Однако водители утверждают, что самостоятельные такси так или иначе уже плотно связаны с известным агрегатором-монополистом. Он и диктует цены на поездки.
— Сложно сказать, насколько повысилась стоимость перевозок в такси. Почти всегда есть повышающий коэффициент. Если брать заказы без повышенного коэффициента, то самый дешевый заказ раньше был 75-80 рублей, то сейчас — 90-95 рублей, — рассказывает Айрат водитель такси, Уфа.
Выгодно ли работать таксистом в Уфе с учетом страховки, новых требований, стоимости запасных частей, расходников и бензина?
— Лично я для себя выбрал график работы по 12 часов 5 дней в неделю. Если судить по ТК РФ, у меня большая переработка. Но если работать по 40 часов в неделю, то выгоды никакой не будет.
ОСГОП такси — это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков, которые оказывают услуги пассажирских перевозок на такси. В отличие от обычного полиса ОСАГО, который страхует ответственность водителя перед третьими лицами в случае ДТП, ОСГОП защищает именно пассажиров такси.
Такая страховка покрывает вред жизни и здоровью пассажира, материальный ущерб. Максимальные суммы выплат — до 2 миллионов рублей в случае гибели пассажира или причинения вреда здоровью. До 23 тысяч рублей за повреждение имущества.
— У меня обычная страховка ОСАГО, которая обошлась как обычному водителю в 8-10 тысяч рублей. А что касаемо страховки для такси. Компания сотрудничает со страховой организацией, и у водителей есть возможность оформить страховку на один день. Она действует с начала дня и до 00:00 следующего дня. И в среднем стоит до 200 рублей. Это удобно и выгодно, потому что платишь только тогда, когда работаешь. Годовая же страховка обошлась бы в районе 40 тысяч рублей. Мне проще заплатить 200 рублей за два дня. Новая страховка ОСГОП, без которой работу просто заблокируют, стоит 3,5 тысячи за год. Если распределить все страховки на год, не так уж и страшно.
Об страховании ОСГОП мы писали ранее.
По данным «Автостата» средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по 2024 года уже выше 3 млн. рублей.
По словам водителей порядка 40-45% от прибыли уходит на амортизацию автомобиля, топлива, комиссии агрегатора, налог самозанятого, страховки.
— Я работаю с популярным в России перевозчиком, потому что здесь не бывает простоев, я еще не довез заказ, а мне уже приходит новый. В других агрегаторах сначала заканчиваешь, потом ждешь новый. Это время простоя в ожидании заказа за 12 часов складывается в полтора — два часа потерянного времени, за которое можно было заработать деньги, — продолжает таксист свои объяснения.
Цены на такси создает агрегатор. Мы думаем, что все зависит от спроса, загруженности на дорогах и погоды. Очевидно, что в снегопад или ливень цены выше. Но оказалось, что это не совсем так.
— Конечно же, сами агрегаторы устанавливают цены. Есть повышающие коэффициенты. Когда погода ухудшается, заработок водителей такси чуть-чуть повышается. Но тут хочу добавить, что у людей есть заблуждение. Если погода испортилась, то компания резко повышает цены. Это не совсем так. Алгоритм ценообразования работает так, что чем выше спрос, тем дороже цена на заказы. Едет тот, кто готов заплатить больше. А увеличение происходит от того, что люди с ухудшением погоды чаще заходят в приложение, чтобы узнать цену. Алгоритм видит, что много пользователей зашло в приложение, и увеличивает стоимость перевозок. Если вам не нужно никуда ехать, лучше не заходить посмотреть стоимость. Так вы ее повышаете для тех, кому нужно ехать, — поясняет Айрат.
Что выгоднее — брать авто в аренду или ездить на своей?
— У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Сложно посчитать и сказать, что выгоднее сразу. Большим плюсом своего автомобиля то, что я независим. Можно проснуться и утром и решать. Иду я сегодня на работу или нет. Если авто арендованное, идешь ты на работу или нет, будь добр оплати арендатору, — продолжает водитель.
Рейтинг есть не только у водителей, но и у пассажиров. Он не увеличивает стоимости поездки или времени ожидания автомобиля. Однако он не влияет на стоимость или время ожидания машины. Лишь дает сигнал водителю, что кому-то чем-то этот пассажир когда-то не понравился. И каждый сам решает ехать с человеком, чей рейтинг ниже 4,5 или нет.
— Пассажиры бывают разные, как в любой сфере обслуживания. Главное, как относится к этому. Напрягаться по каждому не очень приятному пассажиру или просто молча его довезти, высадить и поехать дальше. За следующим пассажиром, который повысит настроение, расскажет интересную историю. Мы все люди. У всех бывают жизненные ситуации и проблемы, — продолжаем беседу.
— Рейтинги выставляются в течение дня, а результате потом мы видим его изменение. Если он ухудшился, то понятно, что кто-то поставил плохую оценку. А почему он ее поставил, что нужно исправить, этого никто не говорит. Потому что пассажиры, выставляя плохую оценку, не пишут, что именно им не понравилось в этой поездке.
Цены на такси выросли. Главный фактор в формирование цены — это не тариф. Он незначительно увеличивает стоимость поездки. Больше всего влияет динамическое ценообразование в периоды повышенного спроса, чаще всего из-за нехватки водителей.