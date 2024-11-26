Студент нефтяного института раскаялся в убийстве

Posted 26 ноября, 05:19
Published 26 ноября, 05:19
Modified 26 ноября, 06:26
Updated 26 ноября, 06:26
Как стало известно, все произошло 18 июля 2022 года, когда 16-летняя Яна, 18-летняя Анна и 19-летние Ксения и Эльвина были сбиты пьяным водителем. В ту ночь подруги провели время в местном клубе, обсуждая свои мечты и планы на будущее.
После весёлого вечера они решили прогуляться к месту, где можно было встретить рассвет. Однако на пути к своей цели их сбила иномарка Audi A5, за рулём которой находился 23-летний Марс. В момент аварии он двигался со скоростью 110 километров в час и имел в крови 0,333 промилле алкоголя. Парень, выпускник нефтяного университета, сразу после аварии признался своим близким: «Я сбил девочек. Я их убил. Я виноват». Его родители выразили недоумение, почему их сын сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что он не пьёт в повседневной жизни.
Также, по данным источников, тогда глава Башкирии Радий Хабиров потребовал провести тщательное расследование. Суд первой инстанции приговорил Марса к 13 годам колонии общего режима, но позже апелляция снизила срок до 11 лет. На момент написания материала, он отбывает наказание в Пермской колонии, где работает в швейном цехе.
Как ранее сообщал Mkset, серьезное ДТП на проспекте Октября в Уфе унесло жизнь 22-летней пассажирки.