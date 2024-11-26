Студент нефтяного института раскаялся в убийстве

После весёлого вечера они решили прогуляться к месту, где можно было встретить рассвет. Однако на пути к своей цели их сбила иномарка Audi A5, за рулём которой находился 23-летний Марс. В момент аварии он двигался со скоростью 110 километров в час и имел в крови 0,333 промилле алкоголя. Парень, выпускник нефтяного университета, сразу после аварии признался своим близким: «Я сбил девочек. Я их убил. Я виноват». Его родители выразили недоумение, почему их сын сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что он не пьёт в повседневной жизни.