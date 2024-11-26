Сегодня в Уфе: звонок Токаеву, дедовщина в интернате и подступающие морозы

Имеются данные, что стычка привела некоторых ее участников к госпитализации. Предположительно, минимум десять человек были направлены в больницу. Среди повреждений, таких как синяки и переломы, зафиксированы и серьезные случаи — травмы внутренних органов и позвоночника. Подтвердить эту информацию пока сложно. Минздрав РБ раскрыл, что в больницы разом поступили сразу десять человек, однако из-за врачебной тайны рассказать что-то большее медики не могут.