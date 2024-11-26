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Posted 26 ноября, 19:00

Published 26 ноября, 19:00

Modified 26 ноября, 19:14

Updated 26 ноября, 19:14

Сегодня в Уфе: звонок Токаеву, дедовщина в интернате и подступающие морозы

Сегодня в Уфе: звонок Токаеву, дедовщина в интернате и подступающие морозы

26 ноября 2024, 19:00
Фото: мэрия Уфы.
Подводим итоги минувшего дня и рассказываем всё, что нужно знать к среде, 27 ноября.

Погода в Уфе

В Уфе в среду, 27 ноября, специалистами регионального Гидрометцентра ожидается переменная облачность. День пройдёт без снегопадов и дождей. Ветер — юго-восточного и южного направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и ранним утром составит -8°C… -10°C. При этом в центре Уфы будет несколько теплее — до -5°C. Днём воздух разогреется лишь до 0°C… -2°C.

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Второй день форума «Россия-Казахстан»

В столице Башкирии продолжает работу форум «Россия — Казахстан», стартовавший ещё 26 ноября. Напомним, проходит он на площадке уфимского Дворца борьбы, открытого в 2024 году.

В среду, 27 ноября, запланирована главная часть деловой программы форума. В частности, пленарное заседание с участием первых лиц титульных государств мероприятия — президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Правда, сами главы государств визитом Уфу не удостоят. К форуму они присоединятся лишь по видеосвязи. Между тем сами главы государств во второй день форума запланировали торжественную встречу в Астане.

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Скандал в интернате

Правоохранители завели два уголовных дела после массовой драки между кадетами Уфимской образовательной школы-интерната им. Гареева — в кровавый мордобой переросла стычка одиннадцатиклассников и десятиклассников.

Младшие «товарищи» заявили, что учащиеся 11-х классов их якобы постоянно задирают и «чмырят». Другая сторона конфликта же озвучивает версию, по которой они якобы пришли разнимать драку, но «случайно» вступили в неё сами.

Имеются данные, что стычка привела некоторых ее участников к госпитализации. Предположительно, минимум десять человек были направлены в больницу. Среди повреждений, таких как синяки и переломы, зафиксированы и серьезные случаи — травмы внутренних органов и позвоночника. Подтвердить эту информацию пока сложно. Минздрав РБ раскрыл, что в больницы разом поступили сразу десять человек, однако из-за врачебной тайны рассказать что-то большее медики не могут.

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Перекрытия дорог в Уфе

В Уфе до 10 декабря по-прежнему остаётся перекрытой улица Мусы Гареева — ограничение действует по всей протяжённости проезжей части. Меры эти связаны с форумом «Россия — Казахстан». Там власти обеспечивают безопасность гостей мероприятий. Отметим, что улицу закрыли и в день визита в Уфу президента Путина осенью 2024 года — тогда глава государства прилетал в башкирскую столицу, чтобы посетить форум «Россия — спортивная держава».

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Отключения воды в Уфе

На среду, 27 ноября, проблем с услугами ЖКХ быть не должно — по крайней мере, плановых отключений водоснабжения в расписании «Уфаводоканала» нет. Остаётся надеяться на надёжность коммуникаций.

Однако жителям Дёмского и Кировского районов следует приготовиться — в четверг, 28 ноября, там отключат от подачи воды 135 частных домов, стоматологию и гостиницу.

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