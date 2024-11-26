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Posted 26 ноября, 14:30

Published 26 ноября, 14:30

Modified 26 ноября, 14:32

Updated 26 ноября, 14:32

Рассадники микробов: 5 кухонных предметов, которые не чище мусорного ведра

Рассадники микробов: 5 кухонных предметов, которые не чище мусорного ведра

26 ноября 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney. Рассадники микробов: 5 кухонных предметов, которые не чище мусорного ведра
Кухня — это сердце дома, где готовятся вкусные блюда и собирается вся семья. Однако не все кухонные приспособления такие чистые и безопасные, как кажутся на первый взгляд. Некоторые из них могут стать настоящими рассадниками бактерий, если их не менять вовремя.

В повседневной жизни мы не всегда обращаем внимание на то, что можно и нужно менять в кухонной обстановке. Некоторые предметы служат нам верой и правдой годами, но в действительности они накапливают множество бактерий.

1. Губки и щетки для посуды

Губка для мытья посуды — это тот предмет, который всегда под рукой, но очень часто остается незамеченным в плане гигиены. Стоит только один раз использовать её для мытья посуды, как она уже становится домом для тысяч микробов.

Процесс мытья посуды создает идеальные условия для их размножения — на губке остаются микрочастицы пищи и влаги. Поэтому ее стоит менять хотя бы раз в неделю.

2. Кухонные полотенца: частая смена

Каждый день кухонные полотенца контактируют с влажными поверхностями, руками и посудой. Зачастую мы даже не задумываемся, как быстро они становятся источником бактерий. Ведь даже если полотенце кажется чистым, в нем могут скрываться остатки пищи или грязи, которые остаются на руках после приготовления пищи.

Эксперты рекомендуют менять полотенца ежедневно, а при возможности — использовать одноразовые варианты, чтобы минимизировать риск загрязнения.

Губки и щетки для посудыГубки и щетки для посуды
Губки и щетки для посуды. Фото: Изображение Midjourney

3. Доска для нарезки

Доска для нарезки — важный элемент на любой кухне, и она подвергается постоянному контакту с продуктами. Однако, что часто не учитывают многие, это тот факт, что микротрещины и царапины на доске могут служить местом для накопления грязи и бактерий. Чем чаще используется доска, тем больше шансов, что на ней останутся частицы мяса, овощей или других продуктов, которые могут стать источником микробов.

Поэтому рекомендуется менять доску хотя бы дважды в год, а лучше — раз в шесть месяцев. Внимание: пластиковые доски нуждаются в замене гораздо чаще, чем деревянные.

4. Ножи

В местах соединения рукоятки и лезвия скапливается множество бактерий. Это особенно касается ножей с пластиковыми ручками, где образуются микротрещины, в которых задерживаются остатки пищи. Регулярное использование ножей без своевременной замены может привести к проблемам со здоровьем. Рекомендуется менять ножи каждые полгода, чтобы избежать накопления микробов в этих уязвимых местах.

НожиНожи
Ножи. Фото: 1MI

5. Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры кажутся очень удобными для хранения продуктов, но стоит помнить, что они быстро изнашиваются. На их поверхности могут появляться трещины, в которых остаются частицы пищи, создавая отличные условия для развития бактерий.

К тому же старые пластиковые контейнеры могут выделять вредные вещества, если не соблюдается правильный уход. Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют менять пластиковые контейнеры хотя бы раз в год, особенно если на них появляются повреждения.

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#Ольга Харина#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Кухня#Культура чистоты#Чистота
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