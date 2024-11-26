Рассадники микробов: 5 кухонных предметов, которые не чище мусорного ведра

Доска для нарезки — важный элемент на любой кухне, и она подвергается постоянному контакту с продуктами. Однако, что часто не учитывают многие, это тот факт, что микротрещины и царапины на доске могут служить местом для накопления грязи и бактерий. Чем чаще используется доска, тем больше шансов, что на ней останутся частицы мяса, овощей или других продуктов, которые могут стать источником микробов.