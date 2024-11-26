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Posted 26 ноября, 14:38

Published 26 ноября, 14:38

Modified 26 ноября, 14:40

Updated 26 ноября, 14:40

Прокуратура проводит проверку массовой драки кадетов

Прокуратура проводит проверку массовой драки кадетов

26 ноября 2024, 14:38
Фото: 1MI.
Прокуратура Башкортостана устанавливает обстоятельства массовой драки кадетов, случившейся вечером понедельника, 25 ноября, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 ноября.

Напомним, что накануне вечером понедельника, 25 ноября, в МАОУ Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза М. Г. Гареева между учениками 10-х и 11-х классов произошла стычка, переросшая в массовую драку.

Прокуратура Ленинского района Уфы проведет проверку и оценит исполнение законов о безопасности о несовершеннолетних, даст правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, школы, а также участников потасовки.

Ранее Mkset сообщил, что Следком Республики уже возбудил два уголовных дела — за хулиганство и халатность.

Инсайдеры сообщали, что причина драки — давний конфликт из-за издевок старшеклассниками над младшими курсантами. Как сообщил «Честному репортажу» 10-классник, участвовавший в драке, старшеклассников было больше и нападали именно они, младшему поколению приходилось защищаться.

Видео: https://t.me/chestnyreportazh
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«Они нас задирают. Вот когда мы как-то, допустим, выигрываем, они нас постоянно как-то чмырят, можно так сказать. Сейчас они оправдываются тем, что во время драки они нас разнимали и сами начали драться случайно во время того, как начали драться. Хотя их было намного больше, чем нас. Они толпой нас били. Я еще сделать ничего» — поделился студент «младшего» поколения.

Имеются данные, что стычка привела некоторых ее участников к госпитализации. Предположительно, минимум десять человек были направлены в больницу. Среди повреждений, таких как синяки и переломы, зафиксированы и серьезные случаи — травмы внутренних органов и позвоночника. Например, курсанта с переломом позвоночника якобы прооперировали этой ночью.

Региональный Минздрав не опровергает информацию о поступлении десяти пациентов в два медицинских учреждения, однако не раскрывает характер травм и условия их получения.

Тем временем история с массовой дракой вызвала огромный общественный резонанс:

«Что за дичь там творится, пи…ки дедовщину решили устроить что-ли? Слабый контроль педагогической состава и это ещё мягко сказано»
«Да была дедовщина, но до первой крови дрались, сейчас зумеры „деды“ бьют толпой и на голову прыгают поочередно главное чтобы в их тик ток попало»
«А где офицеры — классные руководители? Если такое творится в кадетском корпусе, воспитательная работа на нуле там!» — пишут пользователи в соцсетях.
Более сотни кадетов устроили драку в Уфе
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