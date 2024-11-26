Прокуратура проводит проверку массовой драки кадетов

Имеются данные, что стычка привела некоторых ее участников к госпитализации. Предположительно, минимум десять человек были направлены в больницу. Среди повреждений, таких как синяки и переломы, зафиксированы и серьезные случаи — травмы внутренних органов и позвоночника. Например, курсанта с переломом позвоночника якобы прооперировали этой ночью.