Продукты-возбудители рака назвали в Уфе

Posted 26 ноября, 14:49
Published 26 ноября, 14:49
Modified 26 ноября, 14:52
Updated 26 ноября, 14:52
Так, по мнению эксперта, страшный недуг с большей вероятностью может развиться у людей, налегающих на «ультрапереработанную еду» — конфеты, чипсы, фастфуд, растворимый кофе, газировки и другая вредная пища «из пачки». Ещё одним фактором терапевт назвала «магазинные» красное мясо, бекон и колбасы.
Указала врач и на то, что риск развития рака повышает избыточная масса тела. Люди, страдающие от ожирения, могут с большей вероятностью получить 13 видов онкологии.