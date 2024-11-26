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Posted 26 ноября, 14:49

Published 26 ноября, 14:49

Modified 26 ноября, 14:52

Updated 26 ноября, 14:52

Продукты-возбудители рака назвали в Уфе

Продукты-возбудители рака назвали в Уфе

26 ноября 2024, 14:49
Уфимский терапевт Регина Ахуньянова назвала три фактора, повышающих риск развития онкологии — пишет UfaTime во вторник, 26 ноября.

Так, по мнению эксперта, страшный недуг с большей вероятностью может развиться у людей, налегающих на «ультрапереработанную еду» — конфеты, чипсы, фастфуд, растворимый кофе, газировки и другая вредная пища «из пачки». Ещё одним фактором терапевт назвала «магазинные» красное мясо, бекон и колбасы.

Указала врач и на то, что риск развития рака повышает избыточная масса тела. Люди, страдающие от ожирения, могут с большей вероятностью получить 13 видов онкологии.

Врач назвала легкий способ предотвратить рак
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Ранее, как сообщал Mkset, уфимский врач-онколог делилась способами предотвращения рака.

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