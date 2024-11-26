Продукты-возбудители рака назвали в Уфе

Так, по мнению эксперта, страшный недуг с большей вероятностью может развиться у людей, налегающих на «ультрапереработанную еду» — конфеты, чипсы, фастфуд, растворимый кофе, газировки и другая вредная пища «из пачки». Ещё одним фактором терапевт назвала «магазинные» красное мясо, бекон и колбасы.