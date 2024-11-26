mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 07:09

Published 26 ноября, 07:09

Modified 26 ноября, 09:11

Updated 26 ноября, 09:11

Водитель 172 раза нарушил правила в Башкортостане

Приставы забрали автомобиль прямо на трассе в Башкирии

26 ноября 2024, 07:09
Фото: 1MI.

Водитель 172 раза нарушил правила в Башкортостане

Во время профилактической операции «Штраф» сотрудники отдельного спецбатальона Госавтоинспекции МВД по РБ поймали настоящего рекордсмена по количеству штрафов, сообщает МВД Республики во вторник, 26 ноября.

На 17 км автодороги «Западный обход Уфы» инспекторы ДПС остановили 36-летнего водителя на Kia K5, который, похоже, решил, что правила дорожного движения — это всего лишь рекомендации.

Этот смельчак накопил 172 административных штрафа на сумму ₽129`200. В отношении нарушителя был составлен пакет из 172 административных материалов за неуплату штрафов — прямо-таки «школа штрафов».

Фото: https://t.me/mvd_rb

Сотрудники ФССП, прибывшие на место, составили все необходимые документы и наложили арест на его автомобиль. Видимо, мужчина теперь сможет прокатиться только на своих неоплаченных долгах.

«Ягуар» забрали за долги в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Трехлетняя эпопея продолжается: ремонтников нещадно штрафуют в УфеИз-за долгов по капремонту у мужчины отобрали жилье в БашкирииБойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Судебные приставы#Башкортостан#Долги#Штрафы#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Приставы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Штрафы пдд#Туймазы#Кумертау#Оплата штрафа#Белебей#Мелеуз#Штраф#Административный штраф#Судебный пристав-исполнитель#Судебный пристав#Штрафы за нарушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика