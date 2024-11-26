Приставы забрали автомобиль прямо на трассе в Башкирии

Posted 26 ноября, 07:09
Published 26 ноября, 07:09
Modified 26 ноября, 09:11
Updated 26 ноября, 09:11
На 17 км автодороги «Западный обход Уфы» инспекторы ДПС остановили 36-летнего водителя на Kia K5, который, похоже, решил, что правила дорожного движения — это всего лишь рекомендации.
Этот смельчак накопил 172 административных штрафа на сумму ₽129`200. В отношении нарушителя был составлен пакет из 172 административных материалов за неуплату штрафов — прямо-таки «школа штрафов».
Сотрудники ФССП, прибывшие на место, составили все необходимые документы и наложили арест на его автомобиль. Видимо, мужчина теперь сможет прокатиться только на своих неоплаченных долгах.