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Posted 26 ноября, 15:36

Published 26 ноября, 15:36

Modified 26 ноября, 18:52

Updated 26 ноября, 18:52

В Башкортостане ждут -16°C

Первые зимние морозы прогнозируют в Башкирии

26 ноября 2024, 15:36
Фото: 1MI.

В Башкортостане ждут -16°C

На среду, 27 ноября, региональный гидрометцентр обещает переменную облачность и сильные похолодания.
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Ветер — юго-восточного и южного направлений. Скорость потоков воздуха составит от 3 до 8 метров в секунду. В ночь на среду, 27 ноября, синоптики прогнозируют -5°C… -10°C, а местами и до -11°C… -16°C. Днём температура воздуха на большей части Башкирии поднимется до +1°C… -4°C, однако те районы, где ночью царил мороз, успеют разогреться лишь до -9°C. Туман синоптики не обещают, видимость на дорогах должна быть хорошей.

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Ранее Mkset делился советами для семейных автопутешествий по знаковым местам Республки Башкортостан, а также гайдом по подготовке к поездке.

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