Первые зимние морозы прогнозируют в Башкирии

Ветер — юго-восточного и южного направлений. Скорость потоков воздуха составит от 3 до 8 метров в секунду. В ночь на среду, 27 ноября, синоптики прогнозируют -5°C… -10°C, а местами и до -11°C… -16°C. Днём температура воздуха на большей части Башкирии поднимется до +1°C… -4°C, однако те районы, где ночью царил мороз, успеют разогреться лишь до -9°C. Туман синоптики не обещают, видимость на дорогах должна быть хорошей.