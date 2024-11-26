Пенсионерам раздадут по ₽2000 в Башкирии

Этими сертификатами пенсионеры могут расплачиваться в отраслевых организациях. А те, в свою очередь, возместить выпадающий доход через бюджет региона. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ и собрать все необходимые документы. Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года.