Пенсионерам раздадут по ₽2000 в Башкирии

Posted 26 ноября, 08:45
Published 26 ноября, 08:45
Modified 26 ноября, 08:59
Updated 26 ноября, 08:59
Пенсионеры могут получить сертификат на 2000 рублей, который предусмотрено потратить на занятия спортом. Деньги могут быть использованы для различных физических активностей: например, сертификат подойдет для оплаты посещения спортзала, занятий танцами, йогой или участия в групповых тренингах.
Этими сертификатами пенсионеры могут расплачиваться в отраслевых организациях. А те, в свою очередь, возместить выпадающий доход через бюджет региона. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ и собрать все необходимые документы. Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года.
Теперь возможность заняться спортом с финансовой поддержкой стало более доступной. Кто знает, может в ближайшем будущем появятся специальные пенсионные скидки на протеин.
Ранее Mkset сообщил, что в Башкирии введут новые налоги.