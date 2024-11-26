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Posted 26 ноября, 08:45

Published 26 ноября, 08:45

Modified 26 ноября, 08:59

Updated 26 ноября, 08:59

Пенсионерам раздадут по ₽2000 в Башкирии

Пенсионерам раздадут по ₽2000 в Башкирии

26 ноября 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан опубликовало приказ, позволяющий пенсионерам получить субсидию на возмещение затрат на физкультурные мероприятия. Подать заявку можно уже сегодня, во вторник, 26 ноября.

Пенсионеры могут получить сертификат на 2000 рублей, который предусмотрено потратить на занятия спортом. Деньги могут быть использованы для различных физических активностей: например, сертификат подойдет для оплаты посещения спортзала, занятий танцами, йогой или участия в групповых тренингах.

Этими сертификатами пенсионеры могут расплачиваться в отраслевых организациях. А те, в свою очередь, возместить выпадающий доход через бюджет региона. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ и собрать все необходимые документы. Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года.

Теперь возможность заняться спортом с финансовой поддержкой стало более доступной. Кто знает, может в ближайшем будущем появятся специальные пенсионные скидки на протеин.

Ранее Mkset сообщил, что в Башкирии введут новые налоги.

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