Пчеловод Кукс порекомендовал проверять ГОСТ на банке перед покупкой мёда

В первую очередь пчеловод порекомендовал проверить ГОСТ, который должен быть на банке, через поисковик. Если он окажется медовым, то с вероятностью 70-80% это будет натуральный мёд, а не медовый продукт. Однако, по словам эксперта, даже ГОСТ не гарантирует, что продукт в банке будет соответствовать сорту, так как на этикетке может значиться липовый мёд, а продукт внутри окажется подсолнечным.