Пчеловод Кукс порекомендовал проверять ГОСТ на банке перед покупкой мёда

Posted 26 ноября, 10:59
Published 26 ноября, 10:59
Modified 26 ноября, 11:01
Updated 26 ноября, 11:01
Агентство «Ридус» пообщалось с Александром Куксом, президентом общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов». Он рассказал изданию, как необходимо выбирать мёд в супермаркете, чтобы приобрести натуральный продукт.
В первую очередь пчеловод порекомендовал проверить ГОСТ, который должен быть на банке, через поисковик. Если он окажется медовым, то с вероятностью 70-80% это будет натуральный мёд, а не медовый продукт. Однако, по словам эксперта, даже ГОСТ не гарантирует, что продукт в банке будет соответствовать сорту, так как на этикетке может значиться липовый мёд, а продукт внутри окажется подсолнечным.
Кукс посоветовал россиянам приобретать мёд на рынке или на ярмарке, так как там есть возможность дегустации продукта перед покупкой. Он отметил, что большинство людей могут на вкус отличить липовый, каштановый или мёд акации, поэтому на рынке покупателя обмануть достаточно трудно. А вот в супермаркетах, где мёд продается в закрытых банках, это сделать значительно легче. В этом случае необходимо обращать внимание на ГОСТ.