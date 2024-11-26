Новый налог продолжает охватывать Башкирию

Posted 26 ноября, 08:45
Published 26 ноября, 08:45
Modified 26 ноября, 08:56
Updated 26 ноября, 08:56
Сбор вступит в Бирске и одноименном районе в силу с 1 января 2025 года. Ставка составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, но не менее 100 рублей в день. Правда, из документации сложно понять, как именно будет рассчитываться налог. Его могут взымать как и подушно с туристам, так и с номера, занятого постояльцами, посуточно. К 2029 году планируется повысить ставку до 5%.
Кумертау стал первым городом в Башкирии, в котором ввели туристический налог. Под налог попали две городские гостиницы — «Кумертау» и «Прометей».
Стоит отметить, что туристическим местом Кумертау не считается. На сайте администрации города выделено всего 6 достопримечательностей: бюст Шагиту Худайбердину, обелиск «Памяти юности наших отцов», памятник Ленину, сквер Мажита Гафури, скульптура «Володя Ульянов» и стела, посвященная строителям крылатых машин.
Глава горсовета Кумертау Евгений Оськин ожидает, что в городской бюджет поступит около ₽1,3 миллиона, и обещает направить эти деньги на развитие туристической инфраструктуры Кумертау.
Дело в том, что Владимир Путин разрешил водить налог регионам, в которых города примут соответствующую инициативу. Первым таким городом в Башкирии стал Кумертау. Не исключают возможность введения налога и в Уфе.
Однако не все муниципалитеты оказались в восторге от возможности собрать деньги с туристов — 18 из них отказались от введения налога, сообщала и. о. главы Минфина Зухра Гордиенко. По ее словам, сбор может оттолкнуть большие компании путешественников, а также заставить командировочных переходить на «черную» зарплату.
Ранее Mkset сообщал о том, что туристический налог ввели в еще одном городе Башкирии.