Новый налог продолжает охватывать Башкирию

Сбор вступит в Бирске и одноименном районе в силу с 1 января 2025 года. Ставка составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, но не менее 100 рублей в день. Правда, из документации сложно понять, как именно будет рассчитываться налог. Его могут взымать как и подушно с туристам, так и с номера, занятого постояльцами, посуточно. К 2029 году планируется повысить ставку до 5%.