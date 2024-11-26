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Posted 26 ноября, 08:45

Published 26 ноября, 08:45

Modified 26 ноября, 08:56

Updated 26 ноября, 08:56

Три города ввели свои налоги в Башкортостане

Новый налог продолжает охватывать Башкирию

26 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI.

Три города ввели свои налоги в Башкортостане

Туристический налог введут в Бирске и Бирском районе, ранее сбор уже утвердили в Кумертау и Стерлитамаке, сообщили местные администрации во вторник, 26 ноября.

Сбор вступит в Бирске и одноименном районе в силу с 1 января 2025 года. Ставка составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, но не менее 100 рублей в день. Правда, из документации сложно понять, как именно будет рассчитываться налог. Его могут взымать как и подушно с туристам, так и с номера, занятого постояльцами, посуточно. К 2029 году планируется повысить ставку до 5%.

Кумертау стал первым городом в Башкирии, в котором ввели туристический налог. Под налог попали две городские гостиницы — «Кумертау» и «Прометей».

Гостиница «Кумертау»Гостиница «Кумертау»
Гостиница «Прометей»Гостиница «Прометей»
Гостиница «Кумертау».
Фото: hotel-kumertau.ru

Стоит отметить, что туристическим местом Кумертау не считается. На сайте администрации города выделено всего 6 достопримечательностей: бюст Шагиту Худайбердину, обелиск «Памяти юности наших отцов», памятник Ленину, сквер Мажита Гафури, скульптура «Володя Ульянов» и стела, посвященная строителям крылатых машин.

Бюст Шагиту ХудайбердинуБюст Шагиту Худайбердину
Обелиск «Памяти юности наших отцов»Обелиск «Памяти юности наших отцов»
Памятник Ленину Памятник Ленину
Сквер Мажита ГафуриСквер Мажита Гафури
Памятник «Володя Ульянов»Памятник «Володя Ульянов»
Стелла, посвященная строителям крылатых машинСтелла, посвященная строителям крылатых машин
Бюст Шагиту Худайбердину. Фото: https://www.admkumertau.ru

Глава горсовета Кумертау Евгений Оськин ожидает, что в городской бюджет поступит около ₽1,3 миллиона, и обещает направить эти деньги на развитие туристической инфраструктуры Кумертау.

Дело в том, что Владимир Путин разрешил водить налог регионам, в которых города примут соответствующую инициативу. Первым таким городом в Башкирии стал Кумертау. Не исключают возможность введения налога и в Уфе.

Однако не все муниципалитеты оказались в восторге от возможности собрать деньги с туристов — 18 из них отказались от введения налога, сообщала и. о. главы Минфина Зухра Гордиенко. По ее словам, сбор может оттолкнуть большие компании путешественников, а также заставить командировочных переходить на «черную» зарплату.

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