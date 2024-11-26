Небезопасные грузовые авто из КНР пришли на рынок России

В прошлом году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» проводили тестирование коммерческих автомобилей категории N3, произведенных в КНР, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011. Полученные данные, направленные в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт, показали множество нарушений по ряду параметров. Наиболее серьезные замечания касались норм Европейской экономической комиссии ООН (единых стандартов безопасности транспортных средств, воздействия на окружающую среду и производительности), связанных с тормозной системой и управлением (стандарты R13 и R79). Испытания выявили недостаточную эффективность торможения передней оси: тормозной путь составил 47 метров при норме в 34 метра, что может создать серьезные проблемы безопасности при эксплуатации транспорта.