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Posted 26 ноября, 03:41

Published 26 ноября, 03:41

Modified 26 ноября, 03:41

Updated 26 ноября, 03:41

Небезопасные грузовые авто из КНР пришли на рынок России

Небезопасные грузовые авто из КНР пришли на рынок России

26 ноября 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney.
В октябре в Российской Федерации было продано 13 246 грузовиков. Согласно данным агентства «Автостат», это значение превышает показатель прошлого месяца на 28,8%. При этом произведенные в Китае грузовые автомобили занимают 65% российского рынка.

Появление на российском рынке неизвестных китайских брендов грузового транспорта и его эксплуатация на территории государства вызывают обеспокоенность на разных уровнях — от транспортных компаний, использующих эти автомобили, до инженеров, сотрудников таможенной службы и государственных служащих, информирует «Ридус».

В прошлом году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» проводили тестирование коммерческих автомобилей категории N3, произведенных в КНР, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011. Полученные данные, направленные в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт, показали множество нарушений по ряду параметров. Наиболее серьезные замечания касались норм Европейской экономической комиссии ООН (единых стандартов безопасности транспортных средств, воздействия на окружающую среду и производительности), связанных с тормозной системой и управлением (стандарты R13 и R79). Испытания выявили недостаточную эффективность торможения передней оси: тормозной путь составил 47 метров при норме в 34 метра, что может создать серьезные проблемы безопасности при эксплуатации транспорта.

Грузовые автомобили, произведенные в Китае, обладают недостаточной управляемостью, что может увеличить риск дорожно-транспортных происшествий. Обнаружены нарушения стандартов по системе управления при неработающем усилителе руля и при маневрировании на поворотах радиусом 20 метров со скоростью 10 км/ч. Также зафиксированы несоответствия нормативам в в усилии на рулевом колесе и нарушение правила подтверждения № 24-03, связанного с работой систем впуска и выпуска, что вызывает вопросы в отношении показателей противодавления этих систем.

При проведении тестовых испытаний выявлены недостатки в области пассивной безопасности, касающиеся норм R58 (защита задней части), R73 (боковая защита) и R61 (внешние выступы). Основные проблемы заключаются в несоответствии геометрических параметров задней противоподкатной и боковой защиты установленным критериям, что увеличивает риски при ДТП. Кроме того, в конструкции этих автомобилей найдены выступающие элементы, которые могут угрожать безопасности других участников движения.

Анализ выявленных несоответствий указывает на то, что ранее сертифицированный тип транспортного средства (шасси) не совпадает с реальными моделями, которые попадают в Россию различными способами и эксплуатируются на её территории. В результате на рынок поступает техника, не соответствующая стандартам ЕЭК ООН.

Для решения данной проблемы был разработан проект поправок к Постановлению Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства». Предложенные изменения предполагают внедрение механизма идентификации импортируемых автомобилей. Этот проект прошел публичное обсуждение и с прошлого года находится на этапе согласования.

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