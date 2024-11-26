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Posted 26 ноября, 12:19

Published 26 ноября, 12:19

Modified 26 ноября, 12:21

Updated 26 ноября, 12:21

Мочевые инфекции: как уберечь себя от боли и дискомфорта

Мочевые инфекции: как уберечь себя от боли и дискомфорта

26 ноября 2024, 12:19
Фото: «Медцентрсервис».
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — одна из самых распространенных урологических проблем, с которой ежегодно сталкиваются миллионы людей. Чаще всего ИМП диагностируют у женщин, однако мужчины и дети также могут оказаться в группе риска.

Основные симптомы — жжение, частые позывы к мочеиспусканию и дискомфорт — не только ухудшают качество жизни, но и могут привести к осложнениям, включая воспаление почек и хронические заболевания мочевой системы.

Хазиахметов Александр Сергеевич, врач-уролог сети клиник Медцентрсервис напоминает: большинство инфекций можно предотвратить, если своевременно принимать профилактические меры и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Причины инфекций мочевыводящих путей

Основной причиной ИМП является попадание бактерий в мочевыводящие органы. Наиболее частые факторы, способствующие этому:

  • Нарушение гигиены. Несоблюдение правил интимной гигиены способствует размножению бактерий.
  • Снижение иммунитета. Ослабленный организм более подвержен инфекциям, особенно у женщин, беременных и пожилых людей.
  • Нехватка воды. Недостаточный питьевой режим может привести к застою мочи, что создает благоприятные условия для роста бактерий.
  • Анатомические особенности. У женщин короткая уретра, что облегчает попадание бактерий в мочевой пузырь.
  • Хронические заболевания. Сахарный диабет, мочекаменная болезнь и другие патологии увеличивают риск инфекций.

Симптомы инфекций мочевыводящих путей

Симптомы могут различаться в зависимости от степени тяжести, но основные признаки включают:

  • Жжение или боль при мочеиспускании.
  • Частые позывы к мочеиспусканию, даже если мочевой пузырь пуст.
  • Мутная или с примесью крови моча с неприятным запахом.
  • Боль в нижней части живота или спины.
  • Лихорадка, озноб (при осложнениях, например, пиелонефрите).

Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, важно немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Профилактика инфекций мочевыводящих путей

Снизить риск развития инфекций мочевого пузыря и других органов мочевой системы можно, соблюдая простые рекомендации:

  1. Поддерживайте питьевой режим. Употребляйте не менее 1,5–2 литров воды ежедневно, чтобы вымывать бактерии.
  2. Следите за интимной гигиеной. Используйте мягкие средства и соблюдайте правильную технику подмывания (спереди назад).
  3. Ограничьте использование агрессивных средств. Избегайте мыла и средств, нарушающих микрофлору.
  4. Избегайте переохлаждения. Одевайтесь по погоде и не сидите на холодных поверхностях.
  5. Сбалансируйте питание. Включайте в рацион больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витамином С.
  6. Регулярно посещайте врача. Профилактические осмотры и анализы помогут выявить скрытые инфекции.

Если вы заметили частое мочеиспускание, дискомфорт, боль или кровь в моче, не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск осложнений, таких как пиелонефрит или хронический цистит.

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