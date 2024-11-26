Мочевые инфекции: как уберечь себя от боли и дискомфорта

Posted 26 ноября, 12:19
Published 26 ноября, 12:19
Modified 26 ноября, 12:21
Updated 26 ноября, 12:21
Основные симптомы — жжение, частые позывы к мочеиспусканию и дискомфорт — не только ухудшают качество жизни, но и могут привести к осложнениям, включая воспаление почек и хронические заболевания мочевой системы.
Хазиахметов Александр Сергеевич, врач-уролог сети клиник Медцентрсервис напоминает: большинство инфекций можно предотвратить, если своевременно принимать профилактические меры и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.
Причины инфекций мочевыводящих путей
Основной причиной ИМП является попадание бактерий в мочевыводящие органы. Наиболее частые факторы, способствующие этому:
Симптомы инфекций мочевыводящих путей
Симптомы могут различаться в зависимости от степени тяжести, но основные признаки включают:
Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, важно немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.
Профилактика инфекций мочевыводящих путей
Снизить риск развития инфекций мочевого пузыря и других органов мочевой системы можно, соблюдая простые рекомендации:
Если вы заметили частое мочеиспускание, дискомфорт, боль или кровь в моче, не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск осложнений, таких как пиелонефрит или хронический цистит.