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Posted 26 ноября, 11:56

Published 26 ноября, 11:56

Modified 26 ноября, 12:36

Updated 26 ноября, 12:36

Мэр Стерлитамака вынужден есть в школьной столовой

Мэр Стерлитамака вынужден есть в школьной столовой

26 ноября 2024, 11:56
Фото: https://t.me/emil_shaymardanov
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Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов решил испытать все прелести угощений столовой в школе №31, сообщил политик в своих соцсетях во вторник, 26 ноября.

Похоже, в Башкортостане появился новый тренд для чиновников — обед в школьной столовой. Ранее рейды в столовые устраивали в своих вотчинах мэр Уфы Ратмир Мавлиев и его нефтекамский коллега Эльдар Валидов. И даже глава Республики Радий Хабиров заглянул в столовую в новой школе в Иглино.

В Стерлитамаке мэр, видимо, решил не отставать от челленджа и «продегустировал» блюда в буфете школы №31.

— Несмотря на то, что проверка для школы была неожиданной, замечаний у меня нет. Всё чисто, хорошо организовано, обед вкусный и горячий. Такие рабочие визиты в школьные столовые буду продолжать, — отмечает Шаймарданов.

Кажется, у нас теперь есть новый стандарт: мэр в школьной столовой — это гарантия аппетитного обеда.

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