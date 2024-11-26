Мэр Стерлитамака вынужден есть в школьной столовой

Похоже, в Башкортостане появился новый тренд для чиновников — обед в школьной столовой. Ранее рейды в столовые устраивали в своих вотчинах мэр Уфы Ратмир Мавлиев и его нефтекамский коллега Эльдар Валидов. И даже глава Республики Радий Хабиров заглянул в столовую в новой школе в Иглино.