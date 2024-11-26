Мэр Стерлитамака вынужден есть в школьной столовой

Posted 26 ноября, 11:56
Published 26 ноября, 11:56
Modified 26 ноября, 12:36
Updated 26 ноября, 12:36
Похоже, в Башкортостане появился новый тренд для чиновников — обед в школьной столовой. Ранее рейды в столовые устраивали в своих вотчинах мэр Уфы Ратмир Мавлиев и его нефтекамский коллега Эльдар Валидов. И даже глава Республики Радий Хабиров заглянул в столовую в новой школе в Иглино.
В Стерлитамаке мэр, видимо, решил не отставать от челленджа и «продегустировал» блюда в буфете школы №31.
— Несмотря на то, что проверка для школы была неожиданной, замечаний у меня нет. Всё чисто, хорошо организовано, обед вкусный и горячий. Такие рабочие визиты в школьные столовые буду продолжать, — отмечает Шаймарданов.
Кажется, у нас теперь есть новый стандарт: мэр в школьной столовой — это гарантия аппетитного обеда.