Котенок застрял в окне уфимской высотки

Posted 26 ноября, 06:37
Published 26 ноября, 06:37
Modified 26 ноября, 09:22
Updated 26 ноября, 09:22
Пятнистый пушистик, видимо, слишком увлекался играми и оказался в ловушке оконной рамы. Неравнодушные прохожие обратились в МЧС. В ведомстве звонок перенаправили в ЦРДЖ.
-Не дикое животное, но жалко. Выехал, — пишут в телеграм-канале ЦРРДЖ «Пин и Пуф».
— Когда речь касается обычных домашних животных, заявка (в МЧС) провисает. Если есть время, если есть деньги на бензин, то я выезжаю. МЧС выполняет заявки только по мере освобожденности: то есть, когда нет заявки с людьми, либо есть возможность по пути проехать, — объясняет сотрудник ЦРДЖ.
В комментариях уфимцы с нетерпением ждут спасения пушистого хулигана.
UPD 11:58: сотрудник ЦРДЖ сообщил, что пушистика спасли. Жизни и здоровью очаровательного котенка больше ничего не угрожает.