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Posted 26 ноября, 06:37

Published 26 ноября, 06:37

Modified 26 ноября, 09:22

Updated 26 ноября, 09:22

В Уфе спасли застрявшего котёнка

Котенок застрял в окне уфимской высотки

26 ноября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney.

В Уфе спасли застрявшего котёнка

Маленький пушистые питомец застрял в открытом на проветривание окне, рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф» во вторник, 26 ноября.

Пятнистый пушистик, видимо, слишком увлекался играми и оказался в ловушке оконной рамы. Неравнодушные прохожие обратились в МЧС. В ведомстве звонок перенаправили в ЦРДЖ.

-Не дикое животное, но жалко. Выехал, — пишут в телеграм-канале ЦРРДЖ «Пин и Пуф».
Видео: https://t.me/pinipuff
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— Когда речь касается обычных домашних животных, заявка (в МЧС) провисает. Если есть время, если есть деньги на бензин, то я выезжаю. МЧС выполняет заявки только по мере освобожденности: то есть, когда нет заявки с людьми, либо есть возможность по пути проехать, — объясняет сотрудник ЦРДЖ.

В комментариях уфимцы с нетерпением ждут спасения пушистого хулигана.

UPD 11:58: сотрудник ЦРДЖ сообщил, что пушистика спасли. Жизни и здоровью очаровательного котенка больше ничего не угрожает.

Фото: https://t.me/pinipuff

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