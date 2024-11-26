Более сотни кадетов устроили драку в Уфе

Posted 26 ноября, 10:54
Published 26 ноября, 10:54
Modified 26 ноября, 12:50
Updated 26 ноября, 12:50
Драка разразилась между курсантами 3 и 4 курсов сразу после поверки личного состава в 21:00. Как сообщают очевидцы потасовки воспитанников училища, в конфликте участвовали около 100 человек.
Потасовку курсантов записали на камеры мобильных телефонов. На видео запечатлен момент массовой драки: десятки молодых парней без разбора кидаются друг на друга, пытаясь повалить на землю и посильнее ударить оппонента. Звуки борьбы, крики и смешанные эмоции старших и младших курсантов — всё это попало на видео.
По данным очевидцев, причина драки — давний конфликт между поколениями: старшие курсанты постоянно задирали младших. Выходит, всё дело в процветающей в училище банальной дедовщине.
В результате инцидента пострадало около 40 человек, в том числе были зафиксированы серьезные травмы — пятерых курсантов госпитализировали. Драку курсантов в Уфе прокомментировали в региональном Министерстве образования.
— События, имевшие место, расследует рабочая группа, сформированная администрацией Уфы совместно с представителями ведомства. В результате проверки к ответственным лицам будут применяться дисциплинарные меры, — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики Башкортостан.
Есть сведения, что драка довела часть ее участников до больничной койки. Якобы госпитализированы минимум десять человек. Среди синяков и переломов есть и серьезные диагнозы — травмы внутренних органов и позвоночника. Так, курсанта с переломом позвоночника якобы прооперировали этой ночью. Региональный Минздрав не отрицает факт поступления 10 пациентов в два медицинских учреждения, но характер травм и обстоятельства их получения нее раскрывает.
В этом подробно предстоит разобраться следствию. Полиция уже в курсе массовой драки курсантов в Уфе.
— По сообщению на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка и по ее результатам будет принято решение, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Свои проверки инициировали прокуратура и Следком Республики Башкортостан. Представители ведомств сообщил, что возбуждены уголовные дело за хулиганство и халатность.
— Следствием предварительно установлено, что вечером 25 ноября 2024 на территории образовательного учреждения между учащимися 10 и 11 классов произошла драка, в результате которой нескольким несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь. Драка была пресечена работниками учреждения, — уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Напомним, что прошлый скандал, связанный с насилием в школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой в Уфе, произошел в мае 2024 года. Тогда 16-летний воспитанник училища заявил о побоях со стороны «старшаков». Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Итогов проверки ведомство до сих пор не сообщало.