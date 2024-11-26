Более сотни кадетов устроили драку в Уфе

Есть сведения, что драка довела часть ее участников до больничной койки. Якобы госпитализированы минимум десять человек. Среди синяков и переломов есть и серьезные диагнозы — травмы внутренних органов и позвоночника. Так, курсанта с переломом позвоночника якобы прооперировали этой ночью. Региональный Минздрав не отрицает факт поступления 10 пациентов в два медицинских учреждения, но характер травм и обстоятельства их получения нее раскрывает.