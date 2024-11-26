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Posted 26 ноября, 10:54

Published 26 ноября, 10:54

Modified 26 ноября, 12:50

Updated 26 ноября, 12:50

Архив, не относится к участникам события

Более сотни кадетов устроили драку в Уфе

26 ноября 2024, 10:54
Фото: 1MI. Архив, не относится к участникам события

В Уфе после драки кадетов возбудили уголовные дела

Курсанты кадетского корпуса устроили массовую потасовку во дворе домов на улице Летчиков вечером понедельника, 25 ноября, сообщают правоохранительные органы Башкирии.

Драка разразилась между курсантами 3 и 4 курсов сразу после поверки личного состава в 21:00. Как сообщают очевидцы потасовки воспитанников училища, в конфликте участвовали около 100 человек.

Видео: https://t.me/utvufa
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Потасовку курсантов записали на камеры мобильных телефонов. На видео запечатлен момент массовой драки: десятки молодых парней без разбора кидаются друг на друга, пытаясь повалить на землю и посильнее ударить оппонента. Звуки борьбы, крики и смешанные эмоции старших и младших курсантов — всё это попало на видео.

По данным очевидцев, причина драки — давний конфликт между поколениями: старшие курсанты постоянно задирали младших. Выходит, всё дело в процветающей в училище банальной дедовщине.

В результате инцидента пострадало около 40 человек, в том числе были зафиксированы серьезные травмы — пятерых курсантов госпитализировали. Драку курсантов в Уфе прокомментировали в региональном Министерстве образования.

— События, имевшие место, расследует рабочая группа, сформированная администрацией Уфы совместно с представителями ведомства. В результате проверки к ответственным лицам будут применяться дисциплинарные меры, — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики Башкортостан.

Есть сведения, что драка довела часть ее участников до больничной койки. Якобы госпитализированы минимум десять человек. Среди синяков и переломов есть и серьезные диагнозы — травмы внутренних органов и позвоночника. Так, курсанта с переломом позвоночника якобы прооперировали этой ночью. Региональный Минздрав не отрицает факт поступления 10 пациентов в два медицинских учреждения, но характер травм и обстоятельства их получения нее раскрывает.

В этом подробно предстоит разобраться следствию. Полиция уже в курсе массовой драки курсантов в Уфе.

— По сообщению на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка и по ее результатам будет принято решение, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Свои проверки инициировали прокуратура и Следком Республики Башкортостан. Представители ведомств сообщил, что возбуждены уголовные дело за хулиганство и халатность.

— Следствием предварительно установлено, что вечером 25 ноября 2024 на территории образовательного учреждения между учащимися 10 и 11 классов произошла драка, в результате которой нескольким несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь. Драка была пресечена работниками учреждения, — уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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Напомним, что прошлый скандал, связанный с насилием в школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой в Уфе, произошел в мае 2024 года. Тогда 16-летний воспитанник училища заявил о побоях со стороны «старшаков». Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Итогов проверки ведомство до сих пор не сообщало.

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