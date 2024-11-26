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Posted 26 ноября, 04:52

Published 26 ноября, 04:52

Modified 26 ноября, 06:28

Updated 26 ноября, 06:28

Из-за скандала в Башкирии развернули памятник

Из-за скандала в Башкирии развернули памятник

26 ноября 2024, 04:52
Фото: tg/Олег Астахов.
В Кумертау решили перенести памятник легендарным шахтерам, ставших символом города, сообщает во вторник, 26 ноября, глава администрации Олег Астахов.

Глава администрации Кумертау Олег Астахов поделился в своих социальных сетях о том, что было много мнений касательно расположения памятника шахтерам.

— Поступали десятки обращений, было много споров и недопониманий. И вот это свершилось, — пишет Олег Астахов.

В результате, знаменитая скульптурная композиция, изображающая двух шахтеров в рабочей одежде середины ХХ века, была переустановлена и теперь смотрит в сторону Дома культуры «Угольщиков». Как стало известно, одну скульптуру пришлось переместить, возведя новый постамент. Эта скульптура является также символом трудовой доблести основателей города.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии.

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