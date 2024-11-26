Из-за скандала в Башкирии развернули памятник

Posted 26 ноября, 04:52
Published 26 ноября, 04:52
Modified 26 ноября, 06:28
Updated 26 ноября, 06:28
Глава администрации Кумертау Олег Астахов поделился в своих социальных сетях о том, что было много мнений касательно расположения памятника шахтерам.
— Поступали десятки обращений, было много споров и недопониманий. И вот это свершилось, — пишет Олег Астахов.
В результате, знаменитая скульптурная композиция, изображающая двух шахтеров в рабочей одежде середины ХХ века, была переустановлена и теперь смотрит в сторону Дома культуры «Угольщиков». Как стало известно, одну скульптуру пришлось переместить, возведя новый постамент. Эта скульптура является также символом трудовой доблести основателей города.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии.