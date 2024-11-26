Из-за скандала в Башкирии развернули памятник

В результате, знаменитая скульптурная композиция, изображающая двух шахтеров в рабочей одежде середины ХХ века, была переустановлена и теперь смотрит в сторону Дома культуры «Угольщиков». Как стало известно, одну скульптуру пришлось переместить, возведя новый постамент. Эта скульптура является также символом трудовой доблести основателей города.