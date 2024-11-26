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Posted 26 ноября, 10:12

Published 26 ноября, 10:12

Modified 26 ноября, 10:12

Updated 26 ноября, 10:12

Глава ДУМ Башкирии осудил геноцид палестинцев в Газе

Глава ДУМ Башкирии осудил геноцид палестинцев в Газе

26 ноября 2024, 10:12
Фото: Пресс-служба Духовного собрания мусульман России.
Руководитель Духовного управления мусульман Башкирии поддержал палестинцев находясь в Малайзии, сообщила пресс-служба Духовного собрания мусульман России Mkset во вторник, 26 ноября.

На конференции были подняты многие темы, значимые для международного сообщества, в частности вопросы сотрудничества между исламскими сообществами в борьбе с геноцидом и исламофобией. Особое внимание было уделено необходимости совместных действий для прекращения геноцида в Газе и осуждению необоснованных нападений на невинных и детей в Ливане и Иране, призывая к немедленному прекращению огня и к дипломатическому взаимодействию, способствующему поддержанию мира.

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Муфтий Духовного управления мусульман Башкирии Айнур хазрат Биргалин, выступая на конференции, подчеркнул важность взаимной поддержки между исламскими странами и сообщил, как Башкортостан помогает Палестине.

— Наши страны объединяют не только духовные и культурные ценности, но и общие гуманитарные задачи. В трудные времена мусульмане Башкортостана совместно с руководством республики во главе с Радием Хабировым поддерживают палестинский народ и помогают ему, отправляя гуманитарные грузы через Министерство чрезвычайных ситуаций России, — отметил Биргалин.
Фото: Пресс-служба Духовного собрания мусульман России

Кроме того, муфтий затронул тему положения ислама в современной России, подчеркнув достижения мусульманской общины. Среди значимых успехов он выделил строительство более 8000 мечетей по всей стране и создание множества исламских образовательных учреждений, которые способствуют духовному и культурному развитию мусульман.

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