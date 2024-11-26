Глава ДУМ Башкирии осудил геноцид палестинцев в Газе

Posted 26 ноября, 10:12
Published 26 ноября, 10:12
Modified 26 ноября, 10:12
Updated 26 ноября, 10:12
На конференции были подняты многие темы, значимые для международного сообщества, в частности вопросы сотрудничества между исламскими сообществами в борьбе с геноцидом и исламофобией. Особое внимание было уделено необходимости совместных действий для прекращения геноцида в Газе и осуждению необоснованных нападений на невинных и детей в Ливане и Иране, призывая к немедленному прекращению огня и к дипломатическому взаимодействию, способствующему поддержанию мира.
Муфтий Духовного управления мусульман Башкирии Айнур хазрат Биргалин, выступая на конференции, подчеркнул важность взаимной поддержки между исламскими странами и сообщил, как Башкортостан помогает Палестине.
— Наши страны объединяют не только духовные и культурные ценности, но и общие гуманитарные задачи. В трудные времена мусульмане Башкортостана совместно с руководством республики во главе с Радием Хабировым поддерживают палестинский народ и помогают ему, отправляя гуманитарные грузы через Министерство чрезвычайных ситуаций России, — отметил Биргалин.
Кроме того, муфтий затронул тему положения ислама в современной России, подчеркнув достижения мусульманской общины. Среди значимых успехов он выделил строительство более 8000 мечетей по всей стране и создание множества исламских образовательных учреждений, которые способствуют духовному и культурному развитию мусульман.