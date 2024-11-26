Глава ДУМ Башкирии осудил геноцид палестинцев в Газе

На конференции были подняты многие темы, значимые для международного сообщества, в частности вопросы сотрудничества между исламскими сообществами в борьбе с геноцидом и исламофобией. Особое внимание было уделено необходимости совместных действий для прекращения геноцида в Газе и осуждению необоснованных нападений на невинных и детей в Ливане и Иране, призывая к немедленному прекращению огня и к дипломатическому взаимодействию, способствующему поддержанию мира.