Фанат вебкама оказался жертвой мошенников

Posted 26 ноября, 12:24
Published 26 ноября, 12:24
Modified 26 ноября, 13:06
Updated 26 ноября, 13:06
Как стало известно, всё началось, когда 60-летний мужчина, решил немного развлечься на сайтах для взрослых. На следующий день он получил на свою электронную почту пугающее сообщение: злоумышленники утверждали, что у них есть доступ к его веб-камере и они записали его во время просмотра контента. Угроза была ясной — если он не заплатит выкуп, видео будет разослано всем его контактам.
В панике мужчина перевёл мошенникам 30 000 рублей, надеясь, что это остановит их преследование. Однако, вымогатели не успокоились и продолжили отправлять ему угрозы. В конце концов, мужчина решил обратиться в полицию, где по факту вымогательства было возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщал Mkset, женщина из Альшеевского района стала жертвой сложной мошеннической схемы, отдав все свои деньги из-за установки приложения на телефон.