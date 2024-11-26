Фанат вебкама оказался жертвой мошенников

Как стало известно, всё началось, когда 60-летний мужчина, решил немного развлечься на сайтах для взрослых. На следующий день он получил на свою электронную почту пугающее сообщение: злоумышленники утверждали, что у них есть доступ к его веб-камере и они записали его во время просмотра контента. Угроза была ясной — если он не заплатит выкуп, видео будет разослано всем его контактам.