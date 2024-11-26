mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 12:24

Published 26 ноября, 12:24

Modified 26 ноября, 13:06

Updated 26 ноября, 13:06

Фанат вебкама оказался жертвой мошенников

Фанат вебкама оказался жертвой мошенников

26 ноября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Пожилой житель Стерлитамака стал жертвой хитроумных мошенников, которые вымогали у него деньги, угрожая опубликовать компрометирующие материалы, сообщает во вторник, 26 ноября, МВД по Башкирии.

Как стало известно, всё началось, когда 60-летний мужчина, решил немного развлечься на сайтах для взрослых. На следующий день он получил на свою электронную почту пугающее сообщение: злоумышленники утверждали, что у них есть доступ к его веб-камере и они записали его во время просмотра контента. Угроза была ясной — если он не заплатит выкуп, видео будет разослано всем его контактам.

В панике мужчина перевёл мошенникам 30 000 рублей, надеясь, что это остановит их преследование. Однако, вымогатели не успокоились и продолжили отправлять ему угрозы. В конце концов, мужчина решил обратиться в полицию, где по факту вымогательства было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал Mkset, женщина из Альшеевского района стала жертвой сложной мошеннической схемы, отдав все свои деньги из-за установки приложения на телефон.

Жительница Башкирии отдала ₽16 млн за обновление приложения
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Башкирии отдала ₽16 млн за обновление приложенияВ Уфу приехали 3000 vip-гостейБолее сотни кадетов устроили драку в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Мошенники#Россия#Благовещенск#Вымогательство#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Киберпреступность#Безопасность в сети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика