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Posted 26 ноября, 10:08

Published 26 ноября, 10:08

Modified 26 ноября, 10:25

Updated 26 ноября, 10:25

Уфимцев пугают своры бродячих псов

Бродячие собаки кошмарят уфимцев

26 ноября 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимцев пугают своры бродячих псов

Жители Уфы бьют тревогу: в районе Курочкиной горы появились бездомные собаки, ведущие себя агрессивно. «Они кидаются на людей, а рядом гуляют дети и находится школа. Это очень беспокоит нас!» — пишут местные жители в соцсетях во вторник, 26 декабря.

Городские власти ответили на жалобы и сообщили, что знают о ситуации с бездомными собаками на улицах Интернациональной, Винницкой и Адмирала Ушакова.

-Мы уже направили информацию в службу, которая занимается отловом животных. Они приедут и осмотрят территорию. Мы обязательно сообщим вам результаты, — добавил представитель администрации.

Вопрос о бродячих собаках слишком часто стал попадать в новостную повестку Башкортостана. На оперативном совещании во вторник, 26 ноября, глава Аскинского района Динис Юсупов отметил важность работы по отлову бродячих собак.

«Совсем безнадзорных животных у нас в районе нет! Все свободно гуляющие собаки имеют принадлежность хозяину. У них есть ошейник, они ухожены, упитаны… Работу с нерадивыми хозяевами ведем, регулярно на них составляем административные материалы. Поручил усилить работу в этом направлении», — отчитался Юсупов.
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Несколько дней назад, в минувшую пятницу, 22 ноября, в Уфе произошел случай, когда стая бродячих собак напала на девушку. Это происшествие вызвало общественный резонанс, и глава СК Александр Бастрыкин взял его под контроль.

В правительстве Башкортостана говорят о новых мерах, направленных на борьбу с бездомными собаками, включая обязательную регистрацию домашних животных. Если собака нападет на человека, можно будет легко выяснить, кому она принадлежит, и наказать владельца.

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