Бродячие собаки кошмарят уфимцев

Posted 26 ноября, 10:08
Published 26 ноября, 10:08
Modified 26 ноября, 10:25
Updated 26 ноября, 10:25
Городские власти ответили на жалобы и сообщили, что знают о ситуации с бездомными собаками на улицах Интернациональной, Винницкой и Адмирала Ушакова.
-Мы уже направили информацию в службу, которая занимается отловом животных. Они приедут и осмотрят территорию. Мы обязательно сообщим вам результаты, — добавил представитель администрации.
Вопрос о бродячих собаках слишком часто стал попадать в новостную повестку Башкортостана. На оперативном совещании во вторник, 26 ноября, глава Аскинского района Динис Юсупов отметил важность работы по отлову бродячих собак.
«Совсем безнадзорных животных у нас в районе нет! Все свободно гуляющие собаки имеют принадлежность хозяину. У них есть ошейник, они ухожены, упитаны… Работу с нерадивыми хозяевами ведем, регулярно на них составляем административные материалы. Поручил усилить работу в этом направлении», — отчитался Юсупов.
Несколько дней назад, в минувшую пятницу, 22 ноября, в Уфе произошел случай, когда стая бродячих собак напала на девушку. Это происшествие вызвало общественный резонанс, и глава СК Александр Бастрыкин взял его под контроль.
В правительстве Башкортостана говорят о новых мерах, направленных на борьбу с бездомными собаками, включая обязательную регистрацию домашних животных. Если собака нападет на человека, можно будет легко выяснить, кому она принадлежит, и наказать владельца.