Боец из Башкирии стал Героем России за дерзкую атаку

Posted 26 ноября, 06:53
Published 26 ноября, 06:53
Modified 26 ноября, 09:20
Updated 26 ноября, 09:20
Как стало известно, летом 2023 года, в условиях сложной оперативной обстановки парашютно-десантный взвод под командованием Петрова выполнил смелый манёвр, который значительно повлиял на ход боевых действий. Используя густой туман как естественное прикрытие, десантники незаметно подошли к вражеским позициям и без потерь захватили опорный пункт. Это позволило им получить ценные разведывательные данные.
В одном из блиндажей бойцы нашли средства связи и карту с детальным расположением подразделений противника. Эта информация стала ключевой для артиллерийской поддержки, которая смогла точечно отработать по выявленным целям, нанеся значительные потери противнику.
Далее лейтенант Петров использовал беспилотник для обнаружения передвижения двух диверсионно-разведывательных отрядов врага. Организовав засаду, он успешно уничтожил противника огнем из бесшумного оружия, что позволило сохранить жизни его бойцам. В дальнейшем, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, Петров умело корректировал артиллерийский огонь, что привело к уничтожению трех танков, четырех боевых бронированных машин и более 50 военнослужащих ВСУ.
В результате этих действий противник понёс серьезные потери и не смог развить своё наступление, вынужденный отступить с данного направления. За проявленный героизм и мужество лейтенанту Никите Петрову было присвоено звание Героя Российской Федерации.