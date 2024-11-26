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Posted 26 ноября, 06:53

Published 26 ноября, 06:53

Modified 26 ноября, 09:20

Updated 26 ноября, 09:20

Боец из Башкирии стал Героем России за дерзкую атаку

Боец из Башкирии стал Героем России за дерзкую атаку

26 ноября 2024, 06:53
Фото: tg/Подслушано в Башкирии.
Лейтенант Никита Петров из Хайбулинского района проявил мужество в ходе специальной военной операции, сообщает во вторник, 26 ноября, Минобороны России.

Как стало известно, летом 2023 года, в условиях сложной оперативной обстановки парашютно-десантный взвод под командованием Петрова выполнил смелый манёвр, который значительно повлиял на ход боевых действий. Используя густой туман как естественное прикрытие, десантники незаметно подошли к вражеским позициям и без потерь захватили опорный пункт. Это позволило им получить ценные разведывательные данные.

В одном из блиндажей бойцы нашли средства связи и карту с детальным расположением подразделений противника. Эта информация стала ключевой для артиллерийской поддержки, которая смогла точечно отработать по выявленным целям, нанеся значительные потери противнику.

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Далее лейтенант Петров использовал беспилотник для обнаружения передвижения двух диверсионно-разведывательных отрядов врага. Организовав засаду, он успешно уничтожил противника огнем из бесшумного оружия, что позволило сохранить жизни его бойцам. В дальнейшем, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, Петров умело корректировал артиллерийский огонь, что привело к уничтожению трех танков, четырех боевых бронированных машин и более 50 военнослужащих ВСУ.

В результате этих действий противник понёс серьезные потери и не смог развить своё наступление, вынужденный отступить с данного направления. За проявленный героизм и мужество лейтенанту Никите Петрову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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