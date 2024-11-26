Боец из Башкирии стал Героем России за дерзкую атаку

Как стало известно, летом 2023 года, в условиях сложной оперативной обстановки парашютно-десантный взвод под командованием Петрова выполнил смелый манёвр, который значительно повлиял на ход боевых действий. Используя густой туман как естественное прикрытие, десантники незаметно подошли к вражеским позициям и без потерь захватили опорный пункт. Это позволило им получить ценные разведывательные данные.