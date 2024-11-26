mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 07:15

Published 26 ноября, 07:15

Modified 26 ноября, 09:05

Updated 26 ноября, 09:05

В Башкортостане мужчина 10 лет страдал от опухоли

Беременного опухолью мужчину спасли в Башкирии

26 ноября 2024, 07:15
Фото: Минздрав Башкирии.

В Башкортостане мужчина 10 лет страдал от опухоли

Врачи удалили огромную опухоль у 82-летнего пациента, которая мешала ему жить, сообщает во вторник, 26 ноября, Минздрав Башкирии.

Как стало известно, мужчина обратился к врачам Аскинской больницы с жалобами на странное образование в правом боку, которое вызывало дискомфорт и явно мешало его повседневной жизни. По его словам, опухоль начала формироваться еще 10 лет назад, но он не спешил с визитом к врачу — видимо, надеялся, что она сама собой пройдёт.

После тщательного обследования врачи пришли к выводу, что без операции не обойтись. Оказалось, что у пациента была предбрюшинная липома размером 15 на 30 см. Несмотря на все сложности, команда врачей удалила липому. Удаленный материал направили на гистологическое исследование — чтобы убедиться, что опухоль не злокачественная.

После операции пациент был переведен в палату под бдительным наблюдением медицинского персонала. Мужчина отметил значительное улучшение самочувствия и даже забыл о болях, которые его беспокоили.

Опухоль изуродовала уфимку
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе хирурги из городской больницы № 21 удалили огромную опухоль слюнной железы, которая находилась в сложном месте, рядом с лицевым нервом.

Читайте также:
«Ягуар» забрали за долги в БашкирииКотенок застрял в окне уфимской высоткиВ Уфе эвакуировали лицей из-за сообщения о бомбе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Больница#Минздрав Башкортостана#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Врачи#Белебей#Операция#Мелеуз#Опухоль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика