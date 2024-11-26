Беременного опухолью мужчину спасли в Башкирии

Posted 26 ноября, 07:15
Published 26 ноября, 07:15
Modified 26 ноября, 09:05
Updated 26 ноября, 09:05
Как стало известно, мужчина обратился к врачам Аскинской больницы с жалобами на странное образование в правом боку, которое вызывало дискомфорт и явно мешало его повседневной жизни. По его словам, опухоль начала формироваться еще 10 лет назад, но он не спешил с визитом к врачу — видимо, надеялся, что она сама собой пройдёт.
После тщательного обследования врачи пришли к выводу, что без операции не обойтись. Оказалось, что у пациента была предбрюшинная липома размером 15 на 30 см. Несмотря на все сложности, команда врачей удалила липому. Удаленный материал направили на гистологическое исследование — чтобы убедиться, что опухоль не злокачественная.
После операции пациент был переведен в палату под бдительным наблюдением медицинского персонала. Мужчина отметил значительное улучшение самочувствия и даже забыл о болях, которые его беспокоили.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе хирурги из городской больницы № 21 удалили огромную опухоль слюнной железы, которая находилась в сложном месте, рядом с лицевым нервом.