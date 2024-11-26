Беременного опухолью мужчину спасли в Башкирии

Как стало известно, мужчина обратился к врачам Аскинской больницы с жалобами на странное образование в правом боку, которое вызывало дискомфорт и явно мешало его повседневной жизни. По его словам, опухоль начала формироваться еще 10 лет назад, но он не спешил с визитом к врачу — видимо, надеялся, что она сама собой пройдёт.