mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 03:30

Published 26 ноября, 03:30

Modified 26 ноября, 06:30

Updated 26 ноября, 06:30

Башкирский мёд не прошел тест на качество

Башкирский мёд не прошел тест на качество

26 ноября 2024, 03:30
Фото: 1MI.
Эксперты Роскачества изучили состав продуктов на полках популярных магазинов страны: мёда из Башкирии там не нашли.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу новые изменения в законодательстве о пчеловодстве. Согласно этим изменениям, мед будет классифицироваться в соответствии с Общероссийским классификатором продукции и действующими техническими регламентами и стандартами. На основании закона «О стандартизации в Российской Федерации» разрабатывать стандарты организаций и технические условия необходимо с учетом соответствующих документов Национальной системы стандартизации.

— Таким образом, СТО и ТУ должны соответствовать установленным нормам ГОСТ. Роскачество занимается проверкой меда уже не первый год. Мониторинг рынка меда будет продолжаться до тех пор, пока производители и торговые сети не прекратят продажу поддельной продукции, — озвучивают амбициозную задачу в Роскачестве.

В новый лабораторный проверочный рейд попал 21 мёд. Только четыре из них эксперты признали настоящим мёдом. А вот башкирский мёд тест на качество не прошел. Это объясняется тем, что товар из Края мёда и курая не представлен в крупных торговых сетях России, которые навестили эксперты. Так что башкирский мёд для Роскачества остался в серой зоне: ни хорошего, ни плохо аналитики качества товаров в отечественных магазинах сказать не могут.

Интересно, что победителями рейтинга оказались товары совсем разных ценовых категорий. Оказалось, что натуральным может быть и мед за ₽37,7 /100 гр, и за ₽74,8 /100 гр из Алтая, Оренбурга и Свердловска.

Гордость Башкирии подорожала на 13%
Узнать подробнее

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что титульный продукт региона за год вырос в цене.

Читайте также:
Коммунальную катастрофу опровергли в БашкирииПутин не прилетит в УфуКарманника-гастролера задержали в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Мёд#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Цена/качество#Качество продукта#Качество продуктов#Качество продукции#Качество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика