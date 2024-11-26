Башкирский мёд не прошел тест на качество

В новый лабораторный проверочный рейд попал 21 мёд. Только четыре из них эксперты признали настоящим мёдом. А вот башкирский мёд тест на качество не прошел. Это объясняется тем, что товар из Края мёда и курая не представлен в крупных торговых сетях России, которые навестили эксперты. Так что башкирский мёд для Роскачества остался в серой зоне: ни хорошего, ни плохо аналитики качества товаров в отечественных магазинах сказать не могут.