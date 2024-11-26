Башкирский мёд не прошел тест на качество

Posted 26 ноября, 03:30
Published 26 ноября, 03:30
Modified 26 ноября, 06:30
Updated 26 ноября, 06:30
С 1 сентября 2024 года вступили в силу новые изменения в законодательстве о пчеловодстве. Согласно этим изменениям, мед будет классифицироваться в соответствии с Общероссийским классификатором продукции и действующими техническими регламентами и стандартами. На основании закона «О стандартизации в Российской Федерации» разрабатывать стандарты организаций и технические условия необходимо с учетом соответствующих документов Национальной системы стандартизации.
— Таким образом, СТО и ТУ должны соответствовать установленным нормам ГОСТ. Роскачество занимается проверкой меда уже не первый год. Мониторинг рынка меда будет продолжаться до тех пор, пока производители и торговые сети не прекратят продажу поддельной продукции, — озвучивают амбициозную задачу в Роскачестве.
В новый лабораторный проверочный рейд попал 21 мёд. Только четыре из них эксперты признали настоящим мёдом. А вот башкирский мёд тест на качество не прошел. Это объясняется тем, что товар из Края мёда и курая не представлен в крупных торговых сетях России, которые навестили эксперты. Так что башкирский мёд для Роскачества остался в серой зоне: ни хорошего, ни плохо аналитики качества товаров в отечественных магазинах сказать не могут.
Интересно, что победителями рейтинга оказались товары совсем разных ценовых категорий. Оказалось, что натуральным может быть и мед за ₽37,7 /100 гр, и за ₽74,8 /100 гр из Алтая, Оренбурга и Свердловска.