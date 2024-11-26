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Posted 26 ноября, 17:42

Published 26 ноября, 17:42

Modified 26 ноября, 18:24

Updated 26 ноября, 18:24

Салават атаковали БПЛА — Telegram

В Башкирии сообщили об атаке беспилотников

26 ноября 2024, 17:42
Фото: Mash Batash/Telegram, Честный Репортаж/Telegram.

Салават атаковали БПЛА — Telegram

Инсайдерские Telegram-каналы поздним вечером вторника, 26 ноября, сообщили, якобы одно из промышленных предприятий Башкортостана подверглось налёту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Утверждается, что объектом воздушной атаки стал объект в Салавате. Жители города публиковали кадры полёта предполагаемого «БПЛА» в ночном небе. Кроме того, на ресурсах написали, что горожане слышали сирену и звуки стрельбы.

Позже источники опровергли воздушный удар и заявили, что замеченный в небе объект — самолёт сельскохозяйственного назначения. Звуки выстрелов же были предупредительным огнём для сбившего с курса кукурузника.

В башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Mkset также опровергли информацию о налёте на Башкирию.

— Угроза атаки БПЛА на территории города Салават не подтвердилась, — сообщили в ведомстве.
Уфу атаковали беспилотники
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Напомним, как сообщал Mkset, в последний раз объектом атаки беспилотников стала промзона Уфы. Последний налёт БПЛА в городе случился 31 октября 2024 года.

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