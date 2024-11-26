В Башкирии сообщили об атаке беспилотников

Posted 26 ноября, 17:42
Published 26 ноября, 17:42
Modified 26 ноября, 18:24
Updated 26 ноября, 18:24
Утверждается, что объектом воздушной атаки стал объект в Салавате. Жители города публиковали кадры полёта предполагаемого «БПЛА» в ночном небе. Кроме того, на ресурсах написали, что горожане слышали сирену и звуки стрельбы.
Позже источники опровергли воздушный удар и заявили, что замеченный в небе объект — самолёт сельскохозяйственного назначения. Звуки выстрелов же были предупредительным огнём для сбившего с курса кукурузника.
В башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Mkset также опровергли информацию о налёте на Башкирию.
— Угроза атаки БПЛА на территории города Салават не подтвердилась, — сообщили в ведомстве.
Напомним, как сообщал Mkset, в последний раз объектом атаки беспилотников стала промзона Уфы. Последний налёт БПЛА в городе случился 31 октября 2024 года.