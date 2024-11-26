Авиаэксперт Романов заявил, что альтернативы SSJ в обозримом будущем нет

Posted 26 ноября, 10:32
Published 26 ноября, 10:32
Modified 26 ноября, 10:34
Updated 26 ноября, 10:34
Агентство «Ридус» попросило специалиста по безопасности полётов Александра Романова прокомментировать аварию российского пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100» в аэропорту Антальи. Эксперт отметил, что, несмотря на ненадежность «Суперджета», отечественные авиаперевозчики не имеют ему никаких альтернатив. Дело в том, что западные самолеты недоступны из-за санкций, а новых российских не появляется.
Собеседник издания отметил, что «Боинги» и «Эйрбасы» в России ещё летают, но запасные части к ним находятся в дефиците. А что касается отечественных пассажирских авиалайнеров, то они существуют только в обещаниях руководства. Романов посетовал на то, что планируется сделать тысячи единиц самолетов, но в российском авиастроении «царит полная неразбериха». Он добавил, что не видит никаких подвижек в данном вопросе, кроме «бравурных докладов».
Напомним, что «Суперджет» авиакомпании «Азимут», совершавший перелет из Сочи в Анталью, 24 ноября приземлился в турецком аэропорту, после чего на борту возникло возгорание. Сообщается, что инцидент обошелся без пострадавших, а пожар был ликвидирован.