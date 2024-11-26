Авиаэксперт Романов заявил, что альтернативы SSJ в обозримом будущем нет

Собеседник издания отметил, что «Боинги» и «Эйрбасы» в России ещё летают, но запасные части к ним находятся в дефиците. А что касается отечественных пассажирских авиалайнеров, то они существуют только в обещаниях руководства. Романов посетовал на то, что планируется сделать тысячи единиц самолетов, но в российском авиастроении «царит полная неразбериха». Он добавил, что не видит никаких подвижек в данном вопросе, кроме «бравурных докладов».