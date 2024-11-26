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Posted 26 ноября, 10:32

Published 26 ноября, 10:32

Modified 26 ноября, 10:34

Updated 26 ноября, 10:34

Авиаэксперт Романов заявил, что альтернативы SSJ в обозримом будущем нет

26 ноября 2024, 10:32
Эксперт отметил, что западные самолеты сейчас российским авиакомпаниям недоступны, а новых российских воздушных судов не практике нет.

Агентство «Ридус» попросило специалиста по безопасности полётов Александра Романова прокомментировать аварию российского пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100» в аэропорту Антальи. Эксперт отметил, что, несмотря на ненадежность «Суперджета», отечественные авиаперевозчики не имеют ему никаких альтернатив. Дело в том, что западные самолеты недоступны из-за санкций, а новых российских не появляется.

Собеседник издания отметил, что «Боинги» и «Эйрбасы» в России ещё летают, но запасные части к ним находятся в дефиците. А что касается отечественных пассажирских авиалайнеров, то они существуют только в обещаниях руководства. Романов посетовал на то, что планируется сделать тысячи единиц самолетов, но в российском авиастроении «царит полная неразбериха». Он добавил, что не видит никаких подвижек в данном вопросе, кроме «бравурных докладов».

Напомним, что «Суперджет» авиакомпании «Азимут», совершавший перелет из Сочи в Анталью, 24 ноября приземлился в турецком аэропорту, после чего на борту возникло возгорание. Сообщается, что инцидент обошелся без пострадавших, а пожар был ликвидирован.

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